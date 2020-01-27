В Днепропетровской области загадочные пауки нападают на людей: фото

/ Фото: Pixabay

В Вольногорске Днепропетровской области появились неизвестные пауки – они уже нападают на людей.

Одного из таких пауков обнаружил местный житель. Об этом мужчина написал в группе Вольногорск Online в Facebook.

"Нашествие ложных черных вдов и каракуртов не миф и уже в Вольнике! Это дома был пойман, но у нас внизу по соседнему стояку магазин продуктовый, наверное, оттуда поднялись по штробах, других вариантов пока не вижу, зима – они активируются – щемятся в тепло, с ананасами и бананчиками приехали они к нам по всей видимости", – сообщил Александр Радослав.

Как сообщает местное издание "Днепр вечерний", эти пауки похожи на каракуртов, но специалисты пока не подтверждают эту информацию.

"Это не каракурт. В середине зимы у нас почти все пауки на стадии яйца (кроме тарантула и более мелких видов. Например, пауков-волков, которые спрятались в почве от мороза). Это явно обитатель жилья человека, вероятно из того же семейства, что и каракурт, и домовой паук, но по такому фото сказать больше нельзя. Не исключено, что паука случайно вместе с продуктами привезли из тропиков. У нас бывали случаи, когда из тропиков таким образом завозили даже птицеедов", - рассказал доцент зоологии и экологии ДНУ Виктор Бригадиренко.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему люди боятся пауков и змей.

О том, как ядовитые пауки атаковали украинцев, смотрите на видео ниже:

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