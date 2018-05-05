В селе Днепропетровской области взялись зарабатывать на криптовалюте

В селе Елизаветовка Днепропетровской области сельский голова решил зарабатывать на виртуальных деньгах и закупил для каждого односельчанина по одной единице криптовалюты и теперь намеренн инвестировать средства из бюджета села в цифровые деньги.

По словам сельского головы Максима Голосного, каждый из двух тысяч жителей поселка заработает миллионы после того, как подорожает виртуальная валюта "кардано эйда", на закупку которой он потратил полтысячи долларов.

"На каждого члена территориальной громады, который проживал и имел право голоса на территории Елизаветинского сельского совета, по состоянию на первое января 2015 года куплено по одной криптоединице. Купили мы ее по 14 центов. Сегодня "кардана эйда" стоит 25,6 центов, то есть это выгодно", – поведал Голосной.

При этом о такой криптовалюте знают только в сельском совете, а местные жители ни о чем подобном даже не слышали.

Как признался глава сельсовета – жителей поселка просто не успели проинформировать, хотя на сессии местные депутаты уже решили узаконить криптовалюту: позволить операции с цифровыми деньгами и планируют инвестировать в это бюджетные деньги.

"Первым шагом будут изменения в устав территориальной громады и зачисление этого криптоактив а в средства территориальной общины. Второй этап начнется после того, как мы получим ответы от СБУ, НАБУ, Нацбанка, Верховной Рады по поводу запретов или ограничений использования бюджетных денег из сегмента перевыполнения на покупку криптовалюты", – заявил Голосной.

Между тем, по словам экономиста Михаила Крапивско, инвестировать бюджетные деньги в криптовалюту пока что невозможно, поскольку цифровые деньги в Украине – незаконны.

"Все счета в криптовалютах анонимные. Отследить получатели или отправителя нереально. Это главный камень преткновения, почему в Украину и в другие страны не входит криптовалюта", – пояснил он.

Несмотря на это, Голосной от задуманного не отказывается и говорит, что уже вскоре все жители села разбогатеют не только виртуально.

Напомним, ранее аналитики предупреждали, что в случае повторения значительных по объему продаж криптовалюты, которые обусловили прошлый спад, биткоин может упасть ниже 6 000 долларов. Однако этого не произошло.

Теперь, по мнению экспертов, биткоин уже прошел локальный минимум и в перспективе криптовалюту ждет рост – если не повторятся крупные продажи криптовалюты и не будет рыночных манипуляций. Некоторые специалисты не исключают, что в долгосрочной перспективе курс биткоина может подняться до 20 тысяч долларов.

Пока статус криптовалют в Украине остается неопределенным, технология биткоина – блойкчейн – набирает популярность. Причем Украина в этом вопросе – в числе 14 мировых лидеров.