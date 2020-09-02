В школе Кривого Рога разгорелся скандал из-за русского языка

В Кривом Роге в школе № 90 изучение русского языка для 5-9 классов сделали обязательным, хотя 60% родителей были против этого.

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Об этом сообщает "Суспільне", ссылаясь на мать одного из учеников Викторию Рудник, которая провела собственный опрос среди родителей. Женщина говорит, что собирала данные у представителей родительских комитетов.

"В нашем классе учли мнение, но в другом классе сделали обязательным русский язык. С 4-го по 9-й класс обязательным сделали русский язык, он называется языком нацменьшинств", – сказала Виктория.

Кроме того, семиклассникам этой школы предложили или изучать два иностранных языка, или один иностранный и русский. Они выбрали английский и немецкий. Однако позже учительница немецкого уволилась и теперь родители не знают, какие языки будут изучать их дети.

"Мы боимся, что нам предложат русский язык. Мы можем изучать русский язык. Но вместо часов, которые будем изучать русский, мы бы изучали математику, украинский язык, нам придется сдавать ВНО на украинском языке. Да, мы можем изучать русский язык, но для саморазвития", – сказала мать ученика Анна Германович.

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По словам директора школы Яна Довгого, русский включили в школьную программу на основании заявлений от родителей, которые в условиях карантина в апреле-мае принимали онлайн. В голосовании приняли участие родители 329 детей (всего в школе 427 учеников).

Директор уверяет, что по данным анкетирования, 248 человек дали согласие на изучение русского языка, это около 75% учеников.

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"Мы в Google-формах провели опрос, они заявления бросали на официальный электронный адрес, на основе этих заявлений мы выставили на педсовете мнению родителей, планы, и тогда уже педсовет проголосовал", – сказал директор.

Чтобы попробовать решить конфликт, вопрос вынесли на рассмотрение специальной комиссии в составе педагогов, чиновников, депутатов и родителей. По словам руководителя департамента образования Татьяны Крипак, учебные планы и программы утверждает педсовет как высший коллегиальный орган.

"Даже если бы мы очень захотели, мы или областной департамент или министерство, никто не вправе диктовать учебному заведению и педсовету, по каким именно учебными планам и программам это заведение должно работать", – прокомментировала Крипак.

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По словам Рудник, на заседании профильной комиссии языковой конфликт не исчерпали. Родители обсуждают возможность проведения акций протеста. Следующее заседание специальной комиссии состоится в середине сентября.

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Также напомним, в апреле Верховная рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного во втором чтении и в целом. 278 народных депутатов поддержали законопроект.

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