В СИЗО повесилась женщина, избившая молотком бойца АТО

Любительница "русского мира" отличилась тем, что набросилась на военного прямо в театре

Скандально известная активистка "антимайдана" и сторонница "русского мира" Марина Меньшикова покончила с собой в СИЗО Днепра на простыне. Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр Днепра Борис Филатов.

Он напомнил, что это та персона, которая в прошлом году набросилась на бойца АТО с молотком.

"Помните известную сеператистку Меньшикову? Ту даму, которая на бойца АТО кинулась в театре с молотком? Сегодня в 8:32 повесилась в днепровском СИЗО. На простыне", – написал Филатов.

Напомним, 24 октября прошлого года в сети опубликовали видео, как в оперном театре Днепра зрительница ударила молотком по голове мужчину в форме. Пострадавшим оказался военнослужащий подразделения МВД Днепр-1 Константин Кравченко. Говорит, впервые за много лет пошел с супругой в театр. Но в первом антракте на них буквально набросилась женщина-зритель. Ей не понравилась камуфляжная форма Константина.

Ударила военного Марина Меньшикова. Как стало известно, женщину знают в Днепре как участницу сепаратистских митингов. По данным сайта "Миротворец", она активно занималась сбором материальной помощи для боевиков. Соседи по многоэтажке в Днепре говорят, что эту женщину лучше не трогать – в райотделе на нее более двух десятков заявлений, однако повлиять на неадекватную агрессивную женщину никто не может.

Стоит отметить, что в феврале 2017 года ее выдворили из России в Украину и запретили въезд на оккупированные территории и территорию РФ.

11 января этого года Меньшикову задержали в Днепре после того, как она дважды была объявлена в розыск.