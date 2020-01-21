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В смертельном ДТП в Днепре выжили только котята

21 января, 04:29

Два человека погибли на месте

Фото: Патрульная полиция Днепропетровской области

Фото: Патрульная полиция Днепропетровской области

В Днепре, где ранее произошло смертельное ДТП с маршруткой, в понедельник вечером произошла ужасная авария, которая унесла жизни двух людей.

Как сообщает пресс-служба полиции области, ДТП произошло в 19 часов вечера на проспекте Малиновского. Столкнулись автомобили Opel Omega, Daewoo Lanos и Zaz Sens".

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"В результате водитель и пассажирка Opel Omega погибли на месте. Спасатели со спецтехникой доставали тела погибших. Водители двух других автомобилей получили травмы. Одного из них госпитализировали с открытым переломом коленного сустава. Предварительно, водитель Opel выехал на встречную полосу. Впрочем, все обстоятельства выяснит следователь по ДТП", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в авто погибших уцелели двое маленьких котят – их доставили в КП "Зооконтроль".

Фото: Патрульная полиция Днепропетровской области

"Уважаемые водители! Будьте внимательны на дороге, не совершайте опасных маневров. Помните, вас ждут дома!", – призывают правоохранители.

Ранее мы писали, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 3454 человека.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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ДТП видео Днепр жертвы котята

Источник: Сегодня

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