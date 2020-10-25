Выборы в Кривом Роге: какие партии прошли в городской совет (список)

В Кривом Роге Днепропетровской области за места в городском совете боролись 10 партий, однако прошли только пять. Больше всего местные жители голосовали за партию "Слуга народа".

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Такие данные появились после проведенного экзитпола, организованного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24".

Партии получили такое количество голосов:

"Слуга народа" – 32,90%. "Блок Вилкула "Украинская перспектива" – 31,22%. "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12,27%. "Сила людей" – 6,96%. "Батьківщина" – 4,14%; "Европейская солидарность" – 3,95%. "Партия Шария" – 2,67%. "За майбутнє" – 2,25%. "Наш край" – 1,86%. "Пропозиція" – 1,78%.

Отметим, в рамках совместного проекта телеканала "Украина 24" и студии Савика Шустера был проведен собственный экзитпол в 12 городах Украины: Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Винница, Черкассы, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Ужгород и Николаев.

Для определения явки были использованы инструменты социологической компании Liberty Report. Социологи, которые проводят опрос, работают с Савиком Шустером уже более 10 лет. За эти годы они доказали свой профессионализм и высокое качество работы.

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25 октября, в день местных выборов, они опросили от 40 тыс. до 60 тыс. украинцев по всей стране, а на 554 участках работали более 1500 интервьюеров. Мы ожидаем граничную погрешность выборки 1,6% с доверительной вероятностью 95%. Наши читатели и зрители первыми могут узнать результаты голосования.

Также напомним, что в Кривом Роге готовили срыв выборов: избирком якобы призвал людей голосовать в разное время.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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