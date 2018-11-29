Житель Днепра на глазах у ребенка избил жену головой об пол

Копы все чаще рапортуют о распоясавшихся мужчинах, которые избивают домашних. Так, в среду полицейские задержали днепрянина, который на глазах у ребенка избил жену.

О случившемся около 21:00 на пульт "102" сообщила пострадавшая. Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что на женщину напал муж, который бил ее головой об пол и вырвал из уха сережку.

"Все это видел 8-летний сын потерпевшей, который пытался ее защитить. Полицейские вызвали на место происшествия скорую, поскольку женщине потребовалась медицинская помощь. Ее госпитализировали. На место происшествия также вызвали следственно-оперативную группу, а 40-летнего мужчину задержали и доставили в Самарское отделение полиции", — рассказывают в пресс-службе патрульной полиции в Днепропетровской области.

Напомним, в Сумской области в суд передано уголовное производство в отношении супругов, которое до смерти забили 4-летнюю дочь за отказ есть.

Ранее В Тернопольской области мать до полусмерти избила ребенка. Как оказалось, таким зверским способом своего двухлетнего сына воспитывала 37-летняя жительница села Криволука Чертковского района. Ребенка в крайне тяжелом состоянии, с внешней гидроцефалией и синяками по всему телу медики на "скорой" доставили в реанимационное отделение областной детской больницы.

А на Прикарпатье мать регулярно сажала детей на цепь.