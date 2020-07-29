15 лет Фонду Рината Ахметова: мирное лето детям Донбасса

В 2015 году начал работать уникальный проект Фонда "Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето". За это время его участниками стали порядка 4500 ребят.

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Главная задача проекта – психологическая реабилитация детей, которые долгое время провели в зоне вооруженного конфликта. Преодолеть ужас постоянных обстрелов, отпустить этот груз и двигаться вперед помогают опытные психологи, которые прошли специальный курс "Травма войны". Они учат снизить тревожность, повысить уверенность в себе, развить фантазию и воображение, избавиться от страхов. Кроме того, участники проекта учатся правилам поведения в чрезвычайных ситуациях.

"Сотни тысяч детей в зоне боевых действий на Донбассе ежедневно рискуют быть убитыми или ранеными. Результатом жизни в атмосфере страха за себя и близких становится посттравматический синдром. По данным Постоянного представительства Украины при ООН, 430 000 детей востока страны живут с психологическими травмами. Важная отличительная особенность проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето" состоит в том, что опытные психологи Фонда помогают ребятам справиться с негативными последствиями воспоминаний о вооруженном конфликте. Чтобы стресс не сказывался на их здоровье. Достаточно провести лишь день под обстрелами, чтобы получить психологическую травму войны на всю жизнь. Для сотен мальчиков и девочек Донбасса участие в проекте стало единственной возможностью получить психологическую реабилитацию и навыки, позволяющие справляться со стрессовыми ситуациями", – рассказала Ирина Блажан, директор проектов и программ Фонда.

Вернуть ребенку чувства и радость жизни

Особое внимание психологи уделяют тем детям, которые все эти годы живут в горячих точках востока Украины. Там, где и сейчас едва ли не ежедневно звучат обстрелы.

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"Такому ребенку лет 10-12, а у него все чувства застыли. На лице в лучшем случае полуулыбка, а в глазах нет вовсе радости. Свои тревоги они держат внутри, и это опасно тем, что может напомнить о себе гораздо позже. Например, неврозами. Поэтому наша работа направлена на поиск для такого ребенка новых ресурсов и способов адаптироваться к жизни в новых для него условиях", – рассказала психолог Фонда Валерия Волкова.

Одним из участников проекта стал Ваня Васильев. Мальчик и его мама жили в Донецке, но конфликт заставил их покинуть родные места.

"Когда начались сильные обстрелы, друзья посоветовали перебраться к ним в Краматорск. Но вооруженные действия настигли нас и там. В феврале 2014 года произошел страшный обстрел – погибло много людей. Под огнем оказался и детский садик, в который ходил Ваня", – рассказала мама Елена.

Тот день мальчик запомнил в мельчайших подробностях. Вот только вместе с воспоминаниями об обстреле появились ночные кошмары.

"Помню, как воспитательница всех сразу пыталась обнять. А я с краю был, руки у нее не такие уж длинные, поэтому не всех успела обнять. Некоторые плакали", – вспоминает Ваня.

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И только став участником проекта, ребенок начал понемногу приходить в себя. По словам Ивана, психолог научил его и других детей преодолевать страхи. А также справляться с такими эмоциями, как тревога и нервозность. К слову, психологи Фонда помогли одолеть психологический кризис и его маме. После переезда из Донецка женщина оказалась в полосе затяжного отчаяния: жилье со всем имуществом были уничтожены, и чтобы свести концы с концами, ей пришлось устроиться на три работы.

"Для детей проект – это величайший подарок от Рината Ахметова. Благодаря ему Ваня стал много говорить о хорошем, вспоминать что-то приятное", – поблагодарила Елена.

А Иван добавил: "Это очень важный проект для детей, потому что помогает найти себя, забыть все, что было".

А вот Никите Новгородскому из Горловки проект помог стать увереннее в себе, чаще улыбаться и больше доверять людям. До этого мальчик почти постоянно находился в состоянии постоянной тревоги: "Это началось несколько лет назад. Я шел из школы с другом, и мы попали под обстрел. Вокруг все взрывалось, мы успели спрятаться в подъезде. Было очень страшно. Сейчас мне намного лучше. Спасибо Ринату Ахметову за эту поддержку".

Новый формат

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В этом году шестой сезон проекта стартует 9 августа и будет проходить в онлайн-формате. Это связано с карантинными мерами безопасности из-за эпидемии коронавируса. Впрочем, участникам не придется скучать. Их ждут не только дистанционные занятия с опытным психологом, но также несколько приятных нововведений. Так, абсолютно новым событием станет проект "Кино Лето". Ребята узнают о ключевых профессиях в кинопроизводстве, получат базовые навыки создания собственного контента. А также поучаствуют в диджитал-конкурсе на лучшую видеоисторию.

Кто может стать участником проекта

В проекте принимают участие школьники 8–16 лет: дети из малообеспеченных и социально незащищенных семей, дети из приемных семей, детских домов семейного типа, дети опекунов и усыновителей Донецкой, Луганской области; дети, проживающие на неподконтрольной Украине территории и в "серой зоне", а также дети-переселенцы.

Подробнее о проекте можно узнать тут и на горячей линии Фонда Рината Ахметова 0800 509 001.

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