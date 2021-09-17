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2014-й: Майдан, оккупация Крыма и война на Донбассе – самый драматичный год Независимости

Александр Махов Александр Махов корреспондент
17 сентября, 22:36
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Проект "Украина, которую строим мы" вспоминает все о становлении и развитии независимости Украины
События 2014 года стали самыми драматическими за время Независимости. Коллаж "Сегодня"
События 2014 года стали самыми драматическими за время Независимости. Коллаж "Сегодня"

Самый драматичный год в истории независимой Украины. Символы Революции Достоинства – каска и деревянный щит, которыми защищались протестующие от вооруженных силовиков. 2014 стал действительно поворотным. Вместе с героями тех дней вспоминаем трагические события 2014-го в масштабном проект "Украина, которую строим мы".

Обострение противостояния на Майдане

Горячий январь и трагический февраль – таким запомнится начало 2014-го. После принятия так называемых "диктаторских законов" на Майдане обострилось противостояние. Первые смерти – Сергея Нигояна и Михаила Жизневский – показали, что власть на уступки идти не собирается.

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Но это было только начало. 18-го февраля произошла настоящая бойня: против майдановцев выступили "Беркут" и вооружены "титушки". За три дня в центре столицы погибли 107 протестующих и 16 силовиков.

"Он мирный был. Мы не хотели крови. Мы просто хотели, чтобы страна шла вперед. Чтобы она была свободна и независима. Потому что нам, молодым, здесь жить. Нашим детям, нашему поколению ее строить", – говорит участник Революции Достоинства Артур Степаненко.

Оккупация Крыма и наступление на Донбасс

Гибель людей заставляет президента Януковича заключить соглашение с оппозицией. В конце концов его нервы не выдерживают и в самый драматический момент он убегает из Киева. Исполняющим обязанности президента Рада выбирает Александра Турчинова. Пока на Майдане прощались с героями "Небесной сотни", Россия начала аннексию Крыма. Военные без опознавательных знаков, которых прозвали "зелеными человечками", за считанные дни блокировали украинские военные части.

Москва спешит. В марте она объявляет "присоединение" полуострова к России. Но на этом не останавливается – россияне начинают захватывать власть в городах Луганской и Донецкой областей. Официальный Киев объявляет начало антитеррористической операции. В военкоматы выстраиваются очереди добровольцев.

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После победы Революции Достоинства украинцы отправились на фронт прямо с Майдана. И осваивали военное дело уже в окопах. Андрей прошел весь Майдан и поехал одним из первых на войну.

"Изучали уже по ходу дела и вооружение, и технику. Кто-то знал, кто-то срочную службу проходил. Кто-то был старшим, кто принимал участие в Афганистане. Да и изучали все на ходу", – говорит военнослужащий вооруженных сил Украины Андрей Дячишин.

Солдаты часто ехали на войну в обычном штатском и имели один автомат на несколько человек. Слабой в то время армии помогали миллионы украинцев. Волонтеры везли на фронт все – от носков до бронежилетов, касок и медицинских препаратов.

"Когда я первый раз приехал на войну, я увидел, что у нас были хорошие специалисты хирурги, но у них ничего не было, кроме элементарной зеленки, бинтов. Ничего не было. Были какие-то просроченные жгуты, которые на солнце сразу лопались, не было хирургического инструмента", – вспоминает волонтер Иван Звягин.

Не допустить гуманитарной катастрофы

Из-за постоянных обстрелов едва ли не ежедневно гибли мирные жители. Им приходилось месяцами прятаться в подвалах – без света, связи и водоснабжения. Энергетики, рискуя собственной жизнью, спасали население от гуманитарной катастрофы. Ремонтники восстанавливали поврежденное оборудование и возвращали свет в дома.

"Это нужно быть смелым и отважным человеком, чтобы не просто пойти вместе с сапером по зеленому коридору к месту, где проводят работы, а и залезть на вышку и на высоте 20-30 метров и ремонтировать, понимая, если начинаются взрывы рядом, то ты оттуда не слезешь. Несколько наших сотрудников не вернулись с работ", – говорит исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

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Полтора миллиона украинцев были вынуждены покинуть свои дома и начинать жизнь с нуля на новом месте. Семья Блонских пустила корни на Полтавщине. Бывший шеф-повар из Луганска с женой стали сыроварами, известными по всей Украине.

"Выезжали, как, наверное, большинство – на неделю, на месяц. Затем, в лучшем случае, на три месяца. Через интернет мы купили сырную ванну, сделали чан под нее, начали обживаться оборудованием", – рассказывает переселенец из Луганска Александр Блонский.

"Шахтер"-переселенец

Переселенцем стал и футбольный клуб "Шахтер". Команде пришлось покинуть "Донбасс-Арену" – один из лучших футбольных стадионов Европы. Горняки были вынуждены сначала играть во Львове, а затем в Харькове и Киеве. Но несмотря на жизнь "на чемоданах", "Шахтер" не потерял силы духа и на протяжении последующих лет смог четыре раза стать чемпионом Украины.

"Даже с переездом в Киев, Львов, даже в Харькове мы имели некоторые проблемы с болельщиками. Но знаете, это делает нас сильнее и спасибо, что у нас есть такой президент, который рук не опускает, который живет за свой Донецк и свой "Шахтер". Поэтому от него идет вся поддержка, вся положительная энергия", – отмечает директор по футболу ФК "Шахтер" Дарио Срна.

Провал плана Путина

Россия надеялась быстро установить контроль над восточными и южными областями Украины, но путинский блицкриг провалился. Украинская армия, усиленная мобилизованными гражданами и тысячами добровольцев, остановила врага и перешла в наступление.

Наибольшие людские потери и Минск

В июле российский "Бук" сбил малазийский "Боинг". Погибли 298 человек. А в конце августа украинскую границу пересекли части регулярной российской армии, замыкая окружение под Иловайском. В "котле" погибли 250 украинских бойцов.

Запад давит на Кремль. В сентябре заключают Минские соглашения. Но россияне не спешат их выполнять. Стало понятно – война надолго. И без сильной армии Украине не выжить. Меняются и настроения простых украинцев. Они отказываются от привычных российских товаров, музыки и сериалов. Поддерживать свое – становится новой национальной идеей.

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