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А что будет с проигравшими? В оккупированном Донецке предлагают сыграть в "Игру в кальмара"

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
16 октября, 19:17
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В Донецке раздают приглашения на "Игру в кальмара" – что известно
В Донецке предлагают сыграть в "Игру в кальмара"
В Донецке предлагают сыграть в "Игру в кальмара" / Фото: Коллаж: Сегодня

Во временном оккупированном Донецке предлагают сыграть в "Игру в кальмара" по мотивам известного сериала. Парня с тематическими листовками заметили на "Золотом кольце".

Об этом сообщает "Типичный Донецк".

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Как видно на фото, юноша одет в костюм, очень похож на тот, в котором были участники "Игры кальмара" в сериале. Приглашения тоже сделали такие же, как в были в ленте. В нем указано, что игра начнется в субботу, 16 октября, в 20:00.

Костюм парня похож на одежду игроков в сериале. Коллаж "Сегодня"

В сериале по правилам игры всех проигравших убивают на месте, а победивший получает огромную сумму денег. Так что в Сети сразу задались вопросом, какие правила будут в этой игре. Однако организаторы такие детали не сообщают.

Что за сериал и почему он у всех на слуху?

Всего за несколько дней после премьеры "Игра в кальмара" приковала внимание сериаломанов во всем мире, став настоящим феноменом на Netflix.

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456 человек, большинство из которых испытывают серьезные финансовые проблемы, принимают приглашение на участие в таинственном турнире на выживание. После того, как из соревнования выбывает один игрок, размер приза увеличивается на 100 млн вон. Победитель турнира получит 45,6 млрд вон (38,5 млн долларов США). Однако ставки в игре смертельно высоки.

Сериал постоянно держит в напряжении, побуждая зрителя следить за этими жуткими играми на выживание. Как бы это жестоко ни было, зрители все равно выбирают своих фаворитов и переживают за них, чтобы они выиграли.

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