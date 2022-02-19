Арахамия под обстрелом на Донбассе: появилось жуткое видео из укрытия на фронте

Глава фракции "Слуга народа" вместе с остальными депутатами и иностранными журналистами были эвакуированы

Давид Арахамия записал видеоролик, на котором слышны обстрелы прямо из укрытия. / Фото: Пресс-служба партии "Слуга народа"

Глава фракции "Слуга народа", народный депутат Давид Арахамия записал видеоролик из укрытия, на котором слышны обстрелы.

"Очередное что-то прилетело рядышком", – сказал он на видео, которое опубликовала спикер партии Юлия Палийчук.

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Давид Арахамия находился в укрытии вместе с журналистами и другими народными избранниками. На видео видно, что все одеты в бронежилеты и каски. А одна из журналистов в это время записывает свой рассказ с горячей точки для телевизионного сюжета.

"В Новолуганском приехали в наблюдательный пункт. И начали прилетать туда снаряды 122 милиметра. Укрылись в блиндаже", – рассказал о ситуации глава фракции "СН".

В итоге депутаты и журналисты пересидели 10-12 обстрелов, уточнил Арахамия. По его словам, иностранные журналисты были шокированы происходящим и смогли "вживую увидеть, как нарушаются Минские договоренности".

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Также Давид Арахамия признался, что находился вместе с журналистами далеко от горячей зоны, где действительно регулярно происходят перестрелки.

"Наш наблюдательный пункт находится далеко... Стрелять без особой необходимости и не нужно было", – добавил он.

Глава фракции "Слуга народа" уточнил, что все остались живы и уже покинули опасное место.

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Напомним, что о решении народных депутатов поехать на Донбасс стало известно буквально за сутки до визита. Новость рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, упомянув, что такое указание парламентариям дал президент Украины Владимир Зеленский.

Кстати, наши журналисты "Сегодня" пообщались с местными жителями прифронтовых поселков на Донбассе. Оказалось, что сегодня уже с утра было неспокойно и было отчетливо слышно одиночные взрывы.

Наши источники в Министерстве обороны Украины уточнили, что, по их информации, боевики готовятся в ближайшие дни значительно увеличить интенсивность обстрелов. Это связано с российским праздником – Днем защитника отечества, 23 февраля.