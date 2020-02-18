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Битва за "Баню": экс-разведчик объяснил, зачем боевикам нужна была эта позиция

18 февраля, 17:44

Противник долгое время готовился выбить украинских военных, отметил ветеран АТО

/ Фото: Минобороны РФ

Боевики пошли на прорыв на Луганском направлении, чтобы выбить украинских военных с важной позиции неподалеку Золотого, которая давала преимущество ВСУ над противником. Об этом в Facebook написал бывший военный разведчик, волонтер фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук.

Он напомнил, что в начале января в нескольких километрах севернее Золотого украинские военные решились занять небольшой участок в серой зоне.

"Конечно, враг на это не мог закрыть глаза и пытался любыми методами не допустить этого, но ВСУ лучшие – достигли своей цели, назвав новую позицию "Баня". Да, этот клочок земли для нас был достаточно важен, так как до этого мы не видели позиции врага и откуда он ведет регулярный огонь в нашем направлении. С момента закрепления россияне уже не так часто стреляли, а все их попытки быстро подавлялись. Именно этот наблюдательный пост стал костью в горле россиян, и, вероятно, долгое время готовились им завладеть, что и произошло сегодня утром", – написал Рымарук.

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Бывший военный отметил, что на месте утреннего боя полная тишина и работают представители СЦКК. Если ситуация снова не обострится, то на завтра намечен обмен погибшими.

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Как сообщали новости "Сегодня", штаб Объединенных сил сообщил, что сегодня утром противник начал плотно крыть минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершили попытку прорыва нашей обороны. Военные отмечают, что бойцы дали достойный ответ, но большие потери с обеих сторон. ВСУ потеряли одного бойца, еще трое ранены и двое получили контузию. У боевиков четыре погибших и шесть раненых. Стало также известно, что после тяжелых потерь враг цинично запросил режим тишины. Читайте все подробности с картами и видео о наступлении боевиков.

/ Фото: Сегодня

В свою очередь президент Владимир Зеленский сделал заявление об атаке боевиков на Донбассе и дальнейших шагах Киева. Он четко дал понять, что провокация боевиков не изменит курс на приближение к миру.

В то же время в Кремле открестились от причастности России к атаке боевиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве об этом якобы ничего не знали.

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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Донбасс боевики Золотое

Источник: Сегодня

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