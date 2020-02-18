Битва за "Баню": экс-разведчик объяснил, зачем боевикам нужна была эта позиция

/ Фото: Минобороны РФ

Боевики пошли на прорыв на Луганском направлении, чтобы выбить украинских военных с важной позиции неподалеку Золотого, которая давала преимущество ВСУ над противником. Об этом в Facebook написал бывший военный разведчик, волонтер фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук.

Он напомнил, что в начале января в нескольких километрах севернее Золотого украинские военные решились занять небольшой участок в серой зоне.

"Конечно, враг на это не мог закрыть глаза и пытался любыми методами не допустить этого, но ВСУ лучшие – достигли своей цели, назвав новую позицию "Баня". Да, этот клочок земли для нас был достаточно важен, так как до этого мы не видели позиции врага и откуда он ведет регулярный огонь в нашем направлении. С момента закрепления россияне уже не так часто стреляли, а все их попытки быстро подавлялись. Именно этот наблюдательный пост стал костью в горле россиян, и, вероятно, долгое время готовились им завладеть, что и произошло сегодня утром", – написал Рымарук.

Читайте также: В ход пошли даже танки: Минобороны раскрыло детали боя возле Золотого

Реклама

Бывший военный отметил, что на месте утреннего боя полная тишина и работают представители СЦКК. Если ситуация снова не обострится, то на завтра намечен обмен погибшими.

Как сообщали новости "Сегодня", штаб Объединенных сил сообщил, что сегодня утром противник начал плотно крыть минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершили попытку прорыва нашей обороны. Военные отмечают, что бойцы дали достойный ответ, но большие потери с обеих сторон. ВСУ потеряли одного бойца, еще трое ранены и двое получили контузию. У боевиков четыре погибших и шесть раненых. Стало также известно, что после тяжелых потерь враг цинично запросил режим тишины. Читайте все подробности с картами и видео о наступлении боевиков.

/ Фото: Сегодня

В свою очередь президент Владимир Зеленский сделал заявление об атаке боевиков на Донбассе и дальнейших шагах Киева. Он четко дал понять, что провокация боевиков не изменит курс на приближение к миру.

В то же время в Кремле открестились от причастности России к атаке боевиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве об этом якобы ничего не знали.

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама