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Боевики активизировали обстрелы на Донбассе. Двое военных получили ранения

18 июля 2021 7:42

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь

Освобождение Мариуполя. Коллаж "Сегодня"

Освобождение Мариуполя. Коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня. Ранения получили двое военных, они госпитализированы, сообщает пресс-служба ООС.

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Уже сегодня с утра боевики открыли огонь один раз – боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь. Обо всех фактах нарушений со стороны оккупантов украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ.

Где зафиксировали обстрелы накануне:

  • Вблизи Чермалыка противник обстреливал наши позиции из стрелкового оружия.
  • В районе Водяного оккупанты трижды вели огонь из вооружения БМП-1, минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • У Широкино и Павлополя российские наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра.
  • В направлении населенного пункта Старогнатовка вооруженные формирования Российской-Федерации применяли артиллерию калибра 122-мм.
  • В районе поселка Пески враг трижды обстреливал позиции ВС с ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • Неподалеку Новозвановки российские оккупанты дважды открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, днем ранее боевики практически соблюдали режим тишины, вооруженные формирования Российской Федерации только один раз нарушили режим прекращения огня.

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