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Боевики "ЛНР" хотят отказаться от украинской воды – глава Луганской ОГА

6 сентября, 02:02

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

"ЛНР" должна Украине за воду почти 170 млн гривен

Боевики так называемой "Луганской народной республики" ("ЛНР") планируют отказаться от воды, которую Украина поставляет на оккупированную территорию. Об этом сообщил председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, передает "Громадське".

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Гайдай отметил, что боевики на оккупированных территориях уже уменьшили объем воды, которую они забирают через Попаснянский водоканал.

"Идут такие разговоры на уровне Трехсторонней контактной группы, с января они могут вообще отказаться", – сказал глава ЛОГА.

По его словам, из-за этого водоканал получит от 7 до 12 млн гривен убытков в месяц, сейчас идут переговоры о компенсации, которую "ЛНР" должна заплатить за потребленную воду.

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"Мы настаиваем на том, что они нам задолжали почти 170 млн грн, и у нас есть документы, подтверждающие эту сумму. Они говорят, что они готовы заплатить где-то 87. Возможно, мы согласимся на компенсацию в 87 млн, но пропишем, что мы не согласны с этой суммой", - рассказал Гайдай.

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Напомним, в оккупированном Россией Крыму продолжаются серьезные проблемы с обеспечением населения питьевой водой, поэтому там решили использовать после очистки для технических нужд и питья сточные воды.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина не ведет переговоры о поставках воды в Крым.

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вода Донбасс боевики водоснабжение Луганская ОГА
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