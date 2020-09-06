Боевики "ЛНР" хотят отказаться от украинской воды – глава Луганской ОГА

Боевики так называемой "Луганской народной республики" ("ЛНР") планируют отказаться от воды, которую Украина поставляет на оккупированную территорию. Об этом сообщил председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, передает "Громадське".

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Гайдай отметил, что боевики на оккупированных территориях уже уменьшили объем воды, которую они забирают через Попаснянский водоканал.

"Идут такие разговоры на уровне Трехсторонней контактной группы, с января они могут вообще отказаться", – сказал глава ЛОГА.

По его словам, из-за этого водоканал получит от 7 до 12 млн гривен убытков в месяц, сейчас идут переговоры о компенсации, которую "ЛНР" должна заплатить за потребленную воду.

"Мы настаиваем на том, что они нам задолжали почти 170 млн грн, и у нас есть документы, подтверждающие эту сумму. Они говорят, что они готовы заплатить где-то 87. Возможно, мы согласимся на компенсацию в 87 млн, но пропишем, что мы не согласны с этой суммой", - рассказал Гайдай.

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Напомним, в оккупированном Россией Крыму продолжаются серьезные проблемы с обеспечением населения питьевой водой, поэтому там решили использовать после очистки для технических нужд и питья сточные воды.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина не ведет переговоры о поставках воды в Крым.

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