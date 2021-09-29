Боевики на Донбассе обстреляли ВСУ из гранатометов: ранены двое украинских военных

Боевики продолжают провоцировать бойцов ВСУ

На Донбассе снова не спокойно. Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 28 сентября, они восемь раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы, ранения получили двое украинских военнослужащих.

Как сообщили в пресс-службе штаба ООС, после оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья – удовлетворительное.

Где стреляли

В направлении Крымского вооруженные формирования дважды вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Павлополя российские наемники два раза открывали плотный огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также дважды под обстрел попали наши позиции неподалеку Каменки. Первый обстрел враг совершил со станковых противотанковых гранатометов, второй – из запрещенных минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Донецкой области зафиксировано применение двух враждебных беспилотников, с помощью которых враг сбросил ВОГ-17 в районе населенных пунктов Лебединское и Широкино.

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В течение текущих суток, 29 сентября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

В районе Золотого-4 оккупанты вели прицельный обстрел наших позиций из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

У населенного пункта Пески враг применил ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

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На вражеские провокации наши военнослужащие открывали адекватный огонь, чем заставили противника прекратить обстрелы.

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Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

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Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет прогресса на Донбассе, давление на Россию должно сохраняться.

Также напомним, военные на Донбассе рассказали, как работают снайперы.