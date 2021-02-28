Обстрел Донбасса "минами НАТО": в ООС раскрыли очередной фейк оккупантов

Оккупировавшие украинский Донбасс боевики обстреляли дома мирных жителей на неподконтрольных Украине территории Донецкой области, обвинив в этом силы ВСУ.

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Об этом сообщили в пресс-центре Объединенных сил.

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Циничности ситуации добавляет то, что параллельно с обстрелом мирных жителей оккупанты подали запрос на введение режима тишины.

"Осуществляя обстрел окрестностей населенного пункта Еленовка на неподконтрольной правительству Украины территории, при помощи фото- и видеорепортажей подконтрольные РФ СМИ создавали фейк о применении вооружений образца НАТО, а именно миномета калибром 60 мм и, как следствие, о поставках США летального вооружение Украины", – утверждают в ООС.

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Фото: скриншот

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Напомним, что Еленовка попала под минометный обстрел ранним утром 25 февраля. В результате были повреждены три жилых дома, но обошлось без пострадавших.

Кроме того, в ООС напомнили и о гибели 74-летнего жителя Хутора Вольного, который скончался после ранения противопехотной миной ПОМ-2, дистанционно установленной российскими наемниками ранее на этой неделе.

Напомним, что 20 февраля три дома около пгт Новгородское в Донецкой области попали под обстрел из минометов 120-го калибра со стороны занятых оккупантами позиций.

Видео: Сегодня

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