Українська
$ 27,93
34,15
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Обстрел Донбасса "минами НАТО": в ООС раскрыли очередной фейк оккупантов

28 февраля, 19:32

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Российские пропагандисты пытались обвинить ВСУ в обстреле неподконтрольных Украине территорий

Оккупировавшие украинский Донбасс боевики обстреляли дома мирных жителей на неподконтрольных Украине территории Донецкой области, обвинив в этом силы ВСУ.

Реклама

Об этом сообщили в пресс-центре Объединенных сил.

Читайте также: В районе Луганского на мине подорвался украинский военнослужащий

Циничности ситуации добавляет то, что параллельно с обстрелом мирных жителей оккупанты подали запрос на введение режима тишины.

"Осуществляя обстрел окрестностей населенного пункта Еленовка на неподконтрольной правительству Украины территории, при помощи фото- и видеорепортажей подконтрольные РФ СМИ создавали фейк о применении вооружений образца НАТО, а именно миномета калибром 60 мм и, как следствие, о поставках США летального вооружение Украины", – утверждают в ООС.

В тренде
Читала рэп и пела рок-песни. На Харьковщине затравили учительницу за креативный подход
Фото: скриншот
Реклама

Напомним, что Еленовка попала под минометный обстрел ранним утром 25 февраля. В результате были повреждены три жилых дома, но обошлось без пострадавших.

Кроме того, в ООС напомнили и о гибели 74-летнего жителя Хутора Вольного, который скончался после ранения противопехотной миной ПОМ-2, дистанционно установленной российскими наемниками ранее на этой неделе.

Напомним, что 20 февраля три дома около пгт Новгородское в Донецкой области попали под обстрел из минометов 120-го калибра со стороны занятых оккупантами позиций.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс Еленовка война на востоке Украины война на Донбассе ООС хутор Вольный

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинские военные угомонили российских снайперов: что произошло на передовой
Украинские военные угомонили российских снайперов: что произошло на передовойДонбасс
У Путина отреагировали на санкции против Медведчука тревожным заявлением по Донбассу
У Путина отреагировали на санкции против Медведчука тревожным заявлением по ДонбассуРоссия
Под Горловкой украинские морпехи уничтожили 7 боевиков
Под Горловкой украинские морпехи уничтожили 7 боевиков "ДНР" – соцсетиУкраина
Арестович о ситуации под Горловкой: ВСУ полностью разнесли позицию боевиков
Арестович о ситуации под Горловкой: ВСУ полностью разнесли позицию боевиковДонбасс
Будут опознавать по ДНК: подробности гибели троих бойцов на Донбассе
Будут опознавать по ДНК: подробности гибели троих бойцов на ДонбассеДонбасс
На Донбассе обострение: ранены 11 украинских военнослужащих
На Донбассе обострение: ранены 11 украинских военнослужащихДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять