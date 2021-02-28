Обстріл Донбасу "мінами НАТО": в ООС розкрили черговий фейк окупантів

Бойовики, що окупували український Донбас, знову обстріляли будинки мирних жителів на непідконтрольних Україні території Донецької області, звинувативши в цьому сили ЗСУ.

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Про це повідомили в пресцентрі Об'єднаних сил.

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Цинічності ситуації додає те, що паралельно з обстрілом мирних жителів окупанти подали запит на введення режиму тиші.

"Здійснюючи обстріл околиць населеного пункту Оленівка, що на непідконтрольній Уряду України території, за допомогою фото та відеорепортажів, підконтрольні РФ ЗМІ, продукували фейк про застосування озброєння зразку НАТО, а саме міномету калібром 60 мм і, як висновок, про постачання США летального озброєння Україні", – стверджують в ООС.

Фото: скріншот

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Оленівка потрапила під мінометний обстріл рано вранці 25 лютого. В результаті були пошкоджені три житлових будинки, але обійшлося без постраждалих.

Крім того, в ООС нагадали і про загибель 74-річного жителя Хутора Вільного, який помер після поранення протипіхотною міною ПОМ-2, дистанційно встановленою російськими найманцями раніше цього тижня.

Нагадаємо також, що 20 лютого три будинки біля смт Новгородське в Донецькій області потрапили під обстріл з мінометів 120-го калібру з боку зайнятих окупантами позицій.

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