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В районе Луганского на мине подорвался украинский военнослужащий

28 февраля, 08:03

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Он получил осколочные ранения – его срочно госпитализировали

Боевики на Донбассе игнорируют режим прекращения огня, несмотря на объявление перемирия. За прошлые сутки, 27 февраля, они девять раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

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Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Так, в районе населенного пункта Луганское открывали прицельный огонь из 120 мм и 82 мм минометов.

"В результате подрыва на мине получил осколочные ранения военнослужащий ВСУ. Раненому оперативно оказана медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение", – говорится в сообщении штаба.

Неподалеку Мироновского боевики вели огонь из 82 мм минометов, а рядом с Южным – еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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У Широкино открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, а рядом с Пищевиком – с ручного противотанкового гранатомета. В пригороде Марьинки военнослужащими было зафиксировано несколько выстрелов снайпера.

Утром 28 февраля обстрелов не зафиксировано.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе под обстрелами боевиков погиб мирный житель.

Также на Донбассе погибли двое военнослужащих.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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оружие Донбасс ВСУ ООС

Источник: Сегодня

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