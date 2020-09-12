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Боевики пустят Красный Крест к украинским заложникам – Ермак

12 сентября, 22:18

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Следующая встреча в "нормандском формате" состоится в течении нескольких недель

Представители Красного Креста к концу сентября должны попасть к украинам, находящимся в заключении у российских гибридных администраций на неподконтрольной части Донбасса. Об этом по итогам встречи в "нормандском формате" 11 сентября заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает "Радио Свобода".

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Он также отметил, что ожидает "новых достижений" 15 сентября, когда состоится следующая видеоконференция Трехсторонней контактной группы для переговоров об урегулировании на оккупированной части Донбасса.

"Была достигнута договоренность, что до конца этого месяца будет получен беспрепятственный доступ Красного Креста на неподконтрольные территории к нашим гражданам, которые там находятся. И мы ожидаем, что это ускорит процесс обмена, о котором есть поручение президента", – заявил Ермак.

Следующая встреча советников лидеров стран "нормандского формата", по словам Ермака, должна состояться в течение нескольких недель.

Напомним, 11 сентября в Берлине завершились переговоры в "нормандском формате" на уровне политических советников, которые продолжались 7 часов.

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Боевики пустят Красный Крест к украинским заложникам – Ермак
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Ранее глава ОП Андрей Ермак назвал главным результатом переговоров в "нормандском формате" в Берлине договоренность о продлении режима "тишины" на Донбассе.

О чем договорилась "Нормандская четверка" в декабре 2019-го в Париже, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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