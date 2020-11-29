Українська
$ 28,47
33,96
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Боевики пытались заминировать украинские позиции у Луганского

29 ноября, 23:43

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

При отступлении ДРГ оставила мины российского производства и личные вещи

Диверсионно-разведывательная группа российских боевиков на Донбассе в воскресенье, 29 ноября, пыталась заминировать позиции украинских военных недалеко от Луганского.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в Facebook.

Украинские военные с наблюдательного пункта обнаружили подход ДРГ боевиков к своим позициям и сорвали их попытки, открыв огонь, после чего боевики отступили.

"При осмотре пути отступления российских наемников были обнаружены средства минирования российского производства, в том числе три МОН-50 и оснащенный кассетный контейнер типа КСФ-1 с минами типа ПФМ-1, запрещенными "Женевской конвенцией", – говорится в сообщении.

Реклама

Также украинские военные нашли личные вещи и бронежилеты с позывными "Мартин", "Худой" и "Григор", два вещевых мешки, кабель и 4 магазина с патронами 5,45 мм.

В тренде
На Прикарпатье школьницы подсыпали слабительное одноклассникам: дети в больнице

Отмечается, что подходы к украинским позициям враг корректировал с помощью беспилотного летательного аппарата типа "Гранат", который входит в комплекс обеспечения действий артиллерии "Наводчик 2".

"Благодаря огню и умелым действиям военнослужащих батальона обнаруженный БПЛА был сбит. Материалы, изъятые из него, изучаются соответствующими структурами Объединенных сил", – рассказали в штабе ООС.

Напомним, накануне вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреляв украинские позиции вблизи Авдеевки, Водяного и Опытного.

Реклама

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс ВСУ боевики минирование беспилотники ООС
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Зачем вам Донецк и Луганск?". Богдан обратился к Путину с просьбойПолитика
Что будет, если в
Что будет, если в "Л/ДНР" введут локдаун: Гармаш рассказал о последствияхДонбасс
Донбасс можно
Донбасс можно "заморозить". Илларионов привел в пример разделенную ГерманиюПолитика
Пенсии в оккупированных районах Донбасса будут платить еще три месяца
Пенсии в оккупированных районах Донбасса будут платить еще три месяцаЭкономика
Быстро закончить войну на Донбассе не получится: экс-советник Путина назвал причину
Быстро закончить войну на Донбассе не получится: экс-советник Путина назвал причинуПолитика
На Донбассе впервые засекли новейший российский комплекс
На Донбассе впервые засекли новейший российский комплекс "Наводчик-2" (фото)Донбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять