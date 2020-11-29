Боевики пытались заминировать украинские позиции у Луганского

При отступлении ДРГ оставила мины российского производства и личные вещи

Диверсионно-разведывательная группа российских боевиков на Донбассе в воскресенье, 29 ноября, пыталась заминировать позиции украинских военных недалеко от Луганского.

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Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в Facebook.

Украинские военные с наблюдательного пункта обнаружили подход ДРГ боевиков к своим позициям и сорвали их попытки, открыв огонь, после чего боевики отступили.

"При осмотре пути отступления российских наемников были обнаружены средства минирования российского производства, в том числе три МОН-50 и оснащенный кассетный контейнер типа КСФ-1 с минами типа ПФМ-1, запрещенными "Женевской конвенцией", – говорится в сообщении.

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Также украинские военные нашли личные вещи и бронежилеты с позывными "Мартин", "Худой" и "Григор", два вещевых мешки, кабель и 4 магазина с патронами 5,45 мм.

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Отмечается, что подходы к украинским позициям враг корректировал с помощью беспилотного летательного аппарата типа "Гранат", который входит в комплекс обеспечения действий артиллерии "Наводчик 2".

"Благодаря огню и умелым действиям военнослужащих батальона обнаруженный БПЛА был сбит. Материалы, изъятые из него, изучаются соответствующими структурами Объединенных сил", – рассказали в штабе ООС.

Напомним, накануне вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреляв украинские позиции вблизи Авдеевки, Водяного и Опытного.

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