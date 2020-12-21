Боевики расстреляли из гранатомета трактор у Авдеевки, есть раненый

Боевики вооруженных формирований Российской Федерации вечером 20 декабря тремя выстрелами из станкового противотанкового гранатомета в районе населенного пункта Каменка (около Авдеевки) уничтожили трактор марки John Deere, возвращавшийся с сельскохозяйственных работ. Один из трактористов ранен.

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Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в Facebook.

"Около 19:30 в районе населенного пункта Каменка (около Авдеевки), в направлении населенного пункта Васильевка тремя выстрелами из станкового противотанкового гранатомета был уничтожен трактор марки John Deere", – говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что гражданская техника была уничтожена за пределами украинских позиций.

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Украинские военные прибыли к месту происшествия, оказали раненному трактористу первую медицинскую помощь и доставили его в лечебное учреждение.

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Напомним, 17 декабря в районе Авдеевки Донецкой области в результате снайперского огня боевиков т. н. "ДНР" получил ранение военнослужащий одной из механизированных бригад ВСУ.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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