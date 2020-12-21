Українська
$ 27,83
34,1
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Боевики расстреляли из гранатомета трактор у Авдеевки, есть раненый

21 декабря, 02:36

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Украинские военные оказали пострадавшему первую помощь

Боевики вооруженных формирований Российской Федерации вечером 20 декабря тремя выстрелами из станкового противотанкового гранатомета в районе населенного пункта Каменка (около Авдеевки) уничтожили трактор марки John Deere, возвращавшийся с сельскохозяйственных работ. Один из трактористов ранен.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в Facebook.

"Около 19:30 в районе населенного пункта Каменка (около Авдеевки), в направлении населенного пункта Васильевка тремя выстрелами из станкового противотанкового гранатомета был уничтожен трактор марки John Deere", – говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что гражданская техника была уничтожена за пределами украинских позиций.

В тренде
Нехватка медиков и прием в обычном доме: что с медициной в прифронтовых селах

Украинские военные прибыли к месту происшествия, оказали раненному трактористу первую медицинскую помощь и доставили его в лечебное учреждение.

Реклама

Напомним, 17 декабря в районе Авдеевки Донецкой области в результате снайперского огня боевиков т. н. "ДНР" получил ранение военнослужащий одной из механизированных бригад ВСУ.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс трактор боевики раненые Авдеевка ООС
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вместе с Конго и Сомали: две области Украины в списке самых опасных мест для путешествий
Вместе с Конго и Сомали: две области Украины в списке самых опасных мест для путешествийДонбасс
"Лично предложу закончить игру в прятки": Кравчук о переговорах с РоссиейПолитика
ДТЭК помог Доброполью разработать программу трансформации региона с учетом
ДТЭК помог Доброполью разработать программу трансформации региона с учетом "зеленого перехода" УкраиныДонбасс
"Урегулирование неизбежно": Путин сделал заявление по ДонбассуПолитика
"Умирает каждый десятый": боевики "ДНР" признали более 12 тысяч заболевших COVID-19Донбасс
Штепу исключили из партии. На очереди – лишение депутатского мандата
Штепу исключили из партии. На очереди – лишение депутатского мандатаДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять