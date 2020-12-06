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Боевики шесть раз нарушили тишину на Донбассе: стреляли из гранатометов

6 декабря, 07:53

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Потерь среди бойцов ВСУ нет

За минувшие сутки на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим тишины. Оккупанты применили гранатометы и стрелковое оружие.

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Работал также вражеский снайпер, сообщает пресс-служба ВСУ в Facebook

"В сторону украинских позиций недалеко от населенного пункта Шумы, противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия. А вблизи Водяного – применил противотанковые ракетные комплексы", – говорится в сообщении.

В пригороде Авдеевки и вблизи Южного оккупанты открывали огонь из гранатомета и стрелкового оружия.

В районе Авдеевки и Марьинки противник использовал снайперское оружие. Украинские силы остановили действия оккупантов.

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Боевых потерь и ранений в рядах ВСУ нет.

Напомним, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе уже отреагировала на артиллерийский обстрел позиций ВСУ на Донбассе.

Киев отмечает, что оккупанты нарушают достигнутые ранее договоренности о режиме прекращения огня.

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

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Донбасс снайпер ВСУ война на Донбассе
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