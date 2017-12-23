Бои под Мариуполем: ОБСЕ озвучила подробности

Боевики помешали перемещению международных наблюдателей на оккупированных территориях Донбасса. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В частности, рассказали наблюдатели, трое вооруженных боевиков на КПВВ вблизи подконтрольного т.н. "ДНР" с. Верхнешироковское (29 км к северо-востоку от Мариуполя) не разрешили патрулю миссии проехать через блокпост в восточном направлении, заявив, что передвигаться по дороге небезопасно из‑за продолжающихся боевых действий. Позже на этом же блокпосту боевики вновь отказали СММ в проезде в восточном направлении, сославшись на ту же причину.

"На южной окраине Луганска двое вооруженных членов "ЛНР", одетых в одежду с надписью "милиция" на русском языке, отказали СММ в доступе к комплексу, заявив, что доступ не будет предоставлен без получения разрешения от других членов "ЛНР". Ранее наблюдатели видели, как в этот комплекс заехала колонна тентованных белых грузовиков с российскими номерными знаками", – говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Напомним, за минувшие сутки боевики 22 раза нарушили режим тишины. В результате вражеских обстрелов был ранен один военнослужащий, еще один получил боевую травму и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника.

Как сообщалось, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заверил, что его источники в Москве назвали ему точную дату, когда российские войска покинут Донбасс.