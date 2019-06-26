Более 30 телеканалам и радиостанциями в Украине грозит отключение

11 июля истекает срок временного разрешения на вещание двух крупнейших башен в Донецкой и Луганской областях

Фото: pexels.com

Более 30 украиноязычных теле- и радиоканалов, вещание которых распространяется, в том числе на территорию Донбасса и аннексированного Крыма, вскоре могут быть выключены. Такая угрожающая ситуация возникла из-за неспособности собрать кворум на заседаниях Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, сообщает на Facebook руководитель Военного телевидения Украины и радио "Армия FM" Яна Холодная.

На эти частоты, по ее словам, могут зайти россияне.

11 июля истекает срок временного разрешения на вещание двух крупнейших башен в Донецкой и Луганской областях – в Горняке и Бахмутовке.

2 августа истекает срок временного разрешения на вещание башен в Бахмуте, Волновахе, Краматорске, Славянске, Мариуполе, Светлодарске, Попасной.

"Фактически, это – больше половины покрытия линии фронта. И это только история военной радиостанции", – отметила Холодная. Она добавляет, что это касается и других частных украинских вещателей, которые там работают.

Информацию подтвердил член Нацсовета Сергей Костинский на своей странице в Facebook.

Напомним, что Верховная Рада увеличила квоты вещания на украинском языке на телевидения для общенационального и регионального вещания с 75% до 90% с 16 июля 2024 года. Об этом говорится в законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который официально опубликован 16 мая.

Также Рада обязала СМИ, органы власти и компании иметь украинскую версию сайтов. Украинская версия не должна быть меньше по объему и содержанию, чем страница на иностранном языке.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", 15 мая его подписал Порошенко и 16 мая он был официально опубликован. Он вступает в силу 16 июля, а некоторые его нормы – позже.

Читайте подробней, что нужно знать о "языковом" законе.

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