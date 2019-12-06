Чужих детей не бывает: семья Бойко воспитывает 10 приемных детей как своих

А Фонд Рината Ахметова помогает помогает супругам, поддерживая их в самых трудных ситуациях

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Чужих детей не бывает! Уже 10 лет это доказывает семья Бойко. Супруги принимают в свою семью ребят из интернатных учреждений и воспитывают их как родных. За это время возникало много трудностей, однако, делать доброе дело муж с женой не бросили.

Подготовка к обеду в семье Бойко начинается чуть ли не по окончании завтрака. На плите стоит большая кастрюля картофеля. Ведь накормить надо двенадцать человек. Мама, папа и десять воспитанников – это детский дом семейного типа.

"Девочки это мои хозяюшки, мои помощницы", – говорит Альбина Бойко, мама-воспитательница.

Саша и Андрей занимаются футболом. Имеют значительные достижения. Между собой соревнуются за количество наград. И пока в комнате ребят царит дух соперничества, у девушек – сама беспечность и мечтательность.

"Разговариваем на любые темы, особенно в школьных, что у нас там произошло, кому двойки, кому замечания, кто умница", – делится Юлия Бойко, дочь супругов Бойко.

В семье дети больше всего ценят родителей. Особенно после того, как жизнь мамы-воспитательницы оказалось под угрозой. Шесть лет назад у Альбины обнаружили онкологическое заболевание. Заблаговременная помощь спасла семью от трагедии. О семье Бойко Фонд заботится и поныне. Сегодня к ним пришли гости с подарками к новогодним праздникам.

"Спасибо Ринату Ахметову что помнит, делает подарки, это очень приятно", – отзывается Александр Потапенко, воспитанник детского дома семейного типа.

Принадлежности для баскетбола – отличный подарок, когда все дети увлекаются спортом.

Андрей Хворостянко руководитель проектов Фонда Рината Ахметова:

"Акция "Ринат Ахметов – детям!" это традиция добра и личного участия в жизни ребенка в преддверье новогодних праздников. Благодаря акции вот уже 19 лет сотни тысяч ребят получают мотивацию к успеху и веру в собственные силы".

В этом году подарки получат 90 тысяч детей, среди которых воспитанники детских домов семейного типа и интернатов, а также дети, которые благодаря помощи Рината Ахметова смогли победить болезнь или преодолеть "травму войны".

"Благодарим за то, что не просто словом, а делом Ринат Леонидович помогает. Никто, правда, никто нам столько не помог, сколько помог Фонд Рината Ахметова", – сердечно рассказывает мама-воспитатель Альбина.

В семье уже четверо старшеклассников. Совсем скоро они станут не только выпускниками школы, но и семьи. Но супруги уверяют – будут поддерживать детей сколько нужно, потому что это для них самое большое счастье.

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