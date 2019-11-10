Дети Донбасса: мечты о мире и ностальгия по родному городу

/ Фото: fdu.org.ua

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Герой новой истории совместного спецпроекта Фонда Рината Ахметова и сайта "Сегодня" "Донбасс и Мирные. Дети" – Никита Милецкий из Донецка.

По словам мальчика, он хорошо запомнил начало вооруженного конфликта. Ведь для него он совпал с началом летних каникул.

"Мы вместе с учителем смеялись над какой-то шуткой, как вдруг раздался грохот. Было страшно", – говорит Никита.

Вскоре после этого Милецкие покинули родной город, став вынужденными переселенцами. Никита признается, что сейчас старается не думать об обстрелах и взрывах. Зато часто вспоминает прогулки с родителями, а также "Донбасс Арену". И очень скучает по своей комнате.

"Мечтаю, чтобы вернулся мир. А еще – побывать за границей", – добавляет мальчик.

Совместный спецпроект "Донбасс и Мирные. Дети" Фонда Рината Ахметова и сайта "Сегодня" – это серия видеомонологов живущих по обе стороны линии соприкосновения ребят о пережитом во время вооруженного конфликта на востоке Украины. Это короткие исповеди об в одночасье рухнувшем привычном укладе жизни, о потере друзей, близких и родного дома. За детскими историями страха, ужаса и преодоления – трагедия всего Донбасса. И в то же время напоминание всем людям о том, как важно беречь мир.

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