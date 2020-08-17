Детские реаниматологи Мариуполя получили медоборудование от Фонда Рината Ахметова

Большинству детских реаниматологов в Мариуполе Донецкой области далеко за 50 лет. В местных медучреждениях этих специалистов сейчас не хватает. Профессию, которая предполагает высокую эмоциональную нагрузку, молодежь выбирает все реже.

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Во время пандемии коронавируса детские реаниматологи работают в усиленном режиме. "Сегодня" узнавали, откуда врачи черпают энергию и хватает ли им необходимого оборудования.

Корреспонденты стали свидетелями, как врачи собрались на экстренное совещание. Осматривают ребенка с тяжелой формой пневмонии. В реанимационном отделении – двое таких детей.

"У одного ребенка пневмония с плевральными осложнениями. Он получает лечение, пока состояние остается тяжелое. У второго ребенка асептическое состояние, тоже тяжелое", – говорит детский реаниматолог Виктор Шайда.

За детские жизни Виктор Шайда борется уже 20 лет.

"Все детские реаниматологи, медсестры – люди жертвенные, с какой-то точки зрения. Им приходится жертвовать и своим силами, и своим здоровьем, и своим личным временем, и семьями. Молодежь не сильно стремится работать у нас, потому что это эмоционально, энергетически тяжело", – подчеркивает реаниматолог.

В условиях пандемии нагрузки и риски выросли. Здесь находятся и дети с подозрением на COVID-19.

"У нас деток с подтвержденным коронавирусом четверо было. На данный момент у нас на стационарном лечении находится один ребенок с подтвержденным COVID-19, и двое деток с подозрением", – рассказывает заведующая инфекционным отделением Юлия Малахова.

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Если состояние ребенка ухудшится, его срочно переведут в реанимацию, где, при необходимости, подключат к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Аппарат ИВЛ является превалирующими и необходимым условием при проведении терапии для больных с осложненными формами, с тяжелыми формами коронавируса. Без него все медикаментозные усилия окажутся безуспешными", – объясняет детский реаниматолог Виктор Шайда.

Уже в третий раз в Мариуполе аппараты ИВЛ государственным больницам предоставляет Фонд Рината Ахметова, совместно с компанией Метинвест.

"Это действительно системная и постоянная помощь от Фонда Рината Ахметова. Мы очень благодарны за то, что нас слышат, за то, что уделяют внимание нашему городу. Понимают насколько важно объединить все усилия в борьбе с пандемией", – заявляет заместитель городского головы Ксения Сухова.

Такое оборудование понадобится врачам и после окончания пандемии.

"Аппарат позволяет проводить искусственную вентиляцию легких в самых современных режимах, которые Разработаны на сегодняшний день. Поэтому хочу выразить благодарность от имени сотрудников всего коллектива реанимации за данную акцию Фонда Рината Ахметова! Самое ценное – это здоровье наших деток!" – отмечает Виктор Шайда.

Всего для государственных больниц страны Фонд Рината Ахметова закупил 200 аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Более 100 аппаратов уже доставлены в страну и передаются государственным больницам в регионах. Два получила Мариупольская городская больница №4. Ранее Фонд Рината Ахметова передал больнице скорой помощи Мариуполя еще четыре современных высококлассных аппарата ИВЛ", – рассказывает директор программ и проектов Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

В течение года на аппаратах, предоставленных Фондом, интенсивную терапию с подключением к этому оборудованию смогут получить более десяти с половиной тысяч пациентов.

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Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как в Мариуполе зараженных коронавирусом спасают аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова.

Также мы писали, что Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине, что является беспрецедентной помощью в масштабах страны.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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