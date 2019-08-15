Для детей с прифронтового Донбасса провели мастер-класс в Святогорске – их обучали азам писательского мастерства. Участники проекта "Мирное лето ‑ детям Донбасса" Фонда Рината Ахметова написали небольшие очерки о событиях, которые им пришлось пережить.

"Здесь можно попробовать написать первую книгу или рассказ маленький", – призналась жительница Донецка Эльвира Яхно.

Условия для творчества – идеальные: шум сосен, пение птиц и мирное небо очень вдохновляют.

"Здесь весело, здесь кругом чистый воздух, нет выстрелов", – добавила жительница Харцызска Елена Матюхова.

По словам школьницы, читает она много, а вот писать самостоятельно пробует впервые.

"Книги учат многому людей, они учат мудрости. Например, если ты читаешь биографию, ты можешь научиться на опыте другого человека", – добавила она.

Девочка – из Харцызска, ее подруга Эльвира – из Донецка. В своих городах они пережили обстрелы и видели разрушения.

"В парке упал огромный снаряд. К счастью, он не разорвался, и если бы он разорвался, нашего дома уже не было..." – рассказала Елена.

В их рассказах – воспоминания о войне на Донбассе.

"Чтобы кто‑то прочитал мою историю и понял, что у него жизнь не настолько плохая, как он думает", – отметила Эльвира.

"Ты понимаешь, что есть много людей, которые тоже пережили многое, и ты не один!" – добавила Елена.

Во время мастер-класса писатель Юлиана Яроцкая поделилась своим опытом о том, как написать книгу.

"Писатель, который полностью доволен своими произведениями, это очень плохой писатель. Вам нужно расти, развиваться и оттачивать технику!" – советовала она девочкам.

Роман Яроцкой "Дни силы и слабости " – о том, как сохранить достоинство в самых сложных условиях. Экземпляры автор подарила детям.

"Дети, которые пережили конфликт на Донбассе военный, у которых, возможно, в жизни есть уже совсем не детские события и переживания, которые столкнулись с вещами, с которыми нормальный человек в мирной жизни не столкнется – это, так или иначе, меняет их жизнь, их мировоззрение", – убеждена писатель.

"Дети должны воспитываться в нормальных условиях. Мирное лето нужно всем!" – добавила Яроцкая.

Участники проекта Фонда Рината Ахметова "Мирное лето ‑ детям Донбасса" с радостью пообщались с писателем.

В Святогорске – насыщенная программа: мастер‑классы, тренинги с психологами, спортивные игры и много других развлечений.

"Ринат Леонидович, большое спасибо за этот Фонд и за все эти подарки. Спасибо за то, что помогли нам всем", – сказала Дара Ткаченко, жительница Донецка.

"Спасибо за мирное лето!" – добавила Эльвира Яхно.

Фонд Рината Ахметова уже пять лет оздоровляет детей Донбасса. На отдыхе побывали почти четыре с половиной тысячи мальчиков и девочек.

"Ринат Ахметов, большое вам спасибо за такую замечательную программу, за то, что помогли миллионам людей. Я вас очень сильно благодарю, мне здесь очень нравится", – заверила Елена Матюхова, жительница Харцызска.

Елена принимают участие в этом проекте уже второй год подряд. Прошлым летом нашла здесь много друзей, а на этот раз, возможно, открыла свой талант.

"Если я напишу свою первую книгу, ее прочтут первыми мои друзья, близкие, родственники, в общем самые главные люди в моей жизни!" – пообещала девочка.

Фонд Рината Ахметова с 2016 года системно занимается реабилитацией раненых детей. За эти годы мальчики и девочки, живущие по обе стороны линии соприкосновения, прошли свыше 130 курсов лечения и оздоровления. Этим летом участниками проекта "Ринат Ахметов – Детям. Реабилитация раненых детей" стали еще 22 человека.

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