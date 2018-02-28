Дончанка: "В 2014 году выплакала весь запас слез"

Почти четыре года оккупации не могли не оставить следов на психике жителей захваченных территорий Донбасса. Те дончане, кому пришлось пережить обстрелы, блокаду, постоянное присутствие вооруженных людей и военной техники на улицах, кто ездил хоть раз через блокпосты и стоял там по 10 часов в очередях – эти люди уже не будут прежними. Постоянный спутником их жизни стал стресс, от которого жители Донецка пытаются избавиться всеми возможными способами. Сайт "Сегодня" узнал, какими именно.

Конечно, в первую очередь – это привыкание. Многие просто перестали реагировать на раздражающие факторы: военных, комендантский час, обстрелы за окном, благостные рассказы о процветании "республик", льющиеся из телевизора и не имеющие ничего общего с реальностью.

"Сначала, конечно, бесило – ну как это так, в 10 часов вечера надо сломя голову бежать домой, иначе не уедешь даже на такси. Страшно раздражали вояки, от которых всегда плохо пахло, особенно в транспорте. Когда начинались обстрелы, мы вздрагивали, бежали в коридор, а сейчас можем даже не повернуть голову в ту сторону", – говорит жительница Донецка Светлана Любимова.

По словам дончанки, многие ее знакомые словно отгородились от реальности невидимой стеной и их уже не так волнует происходящее, кроме чисто бытовых проблем.

"Раньше были надежды, что вот-вот нас освободят, мы были в состоянии драйва, надеялись на возвращение к мирной жизни… А сейчас все притупилось, эмоции ушли, реакция уже не та", – отмечает Светлана.

Отсутствие яркой реакции на события – главная защита для многих жителей оккупированных территорий.

"Поймала себя на мысли, что после 2014 год не плакала ни разу, хотя тогда каждый день был поводом для слез. Словно выплакала весь запас, – говорит макеевчанка Ирина Голуб. – Радуют только успехи ребенка в школе и что дом целый, и мы здоровы. Все остальное как-то мимо проходит".

Есть те, кто перенес все свои силы на занятия каким-то делом, чтобы отвлечься от происходящего. Так, дончане, и без того не чуждые прекрасному, устраивают постоянные аншлаги в театрах – драматическом и оперном.

"Иногда за месяц до представления раскуплены все билеты на все дни. Люди приходят, чтобы отвлечься, отдохнуть, послушать прекрасную музыку, насладиться игрой актеров и на два часа выпасть из окружающей действительности, – говорит любительница театров Мария Левченко. – Я бы сказала, что посещаемость театров уникальная".

Увы, далеко не всем так повезло. Например, большая часть пенсионеров – вопреки упрекам об их немыслимом "двухпенсионном" богатстве – на самом деле едва сводят концы с концами. Вся их мизерная пенсия уходит на оплату коммуналки (да, старики исправно платят по двум причинам – боятся, что жилье отберут за долги, и знают, что на эти деньги худо-бедно чинятся тепло- и водопроводы), на лекарства (стоимость некоторых медикаментов в Донецке в несколько раз выше, чем на подконтрольных территориях Украины).

"Знаете, кажется, что старики медленно сходят с ума от такой жизни. Много есть с неадекватным поведением, их чисто по-человечески жаль. От такого, что у нас тут четвертый год творится, у кого угодно крыша поедет. Ходят неприкаянные, сами с собой разговаривают, на вопросы отвечают невпопад, и это не единицы, таких много, особенно у нас в районе Крытого рынка, – рассказала жительница Донецка Елена. – Видно, что старики ничьи и никому не нужны…".

Жители города как могут поддерживают своих пожилых земляков. Например, не редки случаи, когда дончане забирают к се6е жить не родных стариков.

"Наша семья помогает старой женщине, бабушке моего хорошего знакомого. Мы перевезли ее в свой дом, мы за ней приглядываем, потому что у нее проблемы с сердцем, – говорит местный житель Аркадий. – Иногда я думаю, как бы она одна жила? Домик ее – крепкий, но старый, постоянно надо что-то подлатать. Сходить за продуктами – проблема, магазин через две улицы, а ей ходить трудно. Когда-то приезжали волонтеры штаба Ахметова, привозили ей продукты, но она тогда жила у нас, и в эти дни говорила нам: "Вот и я могу вас покормить, а то живу как нахлебница!" Сейчас, увы, уже гуманитарку не привозят, бабуля грустит. Если бы жила одна – точно с голоду бы умерла! И мы не благотворители, мы просто нормальные люди, которые помогают друг другу".

То, как скооперировались мирные дончане за время войны, вызывает уважение. Те же волонтеры Гуманитарного штаба Рината Ахметова не раз говорили о том, что продуктовые наборы, рассчитанные на одного человека, спасали от голода целые семьи. Соседи бегали на пункты выдачи с целым ворохом талонов, забирая продукты для себя и для тех, кто не в состоянии прийти за помощью.

"У нас дом старый, маленький, всего 15 квартир. Молодых осталось человек пять, все остальные – глубокие старики. Мы скидывались по чуть-чуть, покупали им и продукты, и мыло, и свечи – в шутку все это называли "Набор выживания "Ассорти". Когда умер 90-летний дедушка – похоронили его за свои средства, потому что у него никого не было. А как иначе? Иначе мы все тут вымрем, и освобождать будет некого" – говорит Инна Плиска, живущая в прифронтовом Петровском районе.

Дончане шьют, вяжут, пекут торты, дают уроки, изготавливают поделки, рисуют и вышивают. "Нам нужно какое-то дело, чтобы не сойти с ума", – говорят они. По признанию жителей города, война и безработица заставили многих изменить свою жизнь.

"Если раньше мы работали, жили, были свободными, то сейчас мы как в тюремном дворике на прогулке, ходим по кругу и ни шагу за периметр. Психологическое давление, которое оказывается сейчас на нас, жителей оккупированных городов, колоссальное. Если не отвлечь себя каким-то занятием, то можно легко выгореть эмоционально и физически, окончательно потеряться и превратиться или в бомжа, или в "пушечное мясо" для боевиков", – считает дончанин Сергей Белов.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о том, что жители оккупированного Донбасса хранят дома украинские флаги, а также о том, как из-за отключения украинского оператора жителей Донецка возят в "мобильные туры".