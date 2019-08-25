ДТЭК: Луганская ТЭС перешла на работу одним энергоблоком

Фото: dtek.com

Луганская тепловая электростанция 25 августа с 01:00 перешла на работу одним энергоблоком. Такое решение было принято компанией ДТЭК для уменьшения объемов использования природного газа. В то же время, несмотря на одноблочный режим работы, станция, как и ранее, продолжает нести нагрузку в 140 МВт, сохраняя стабильность энергоснабжения региона сохранится.

Отметим, что блокирование поставок угля на станцию со стороны РФ привело к тому, что с 29 июля ДТЭК Луганская ТЭС перешла на сжигание природного газа для производства электроэнергии. Это позволило обеспечить стабильные поставки электроэнергии жителям Луганской области и избежать веерных отключений в регионе.

"С июня текущего года Российская железная дорога не подтверждает отгрузку угля в адрес Луганской ТЭС из-за невыдачи квот на поставки угля. Станция может получать уголь по железной дороге только с территории РФ, так как железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет. По сути, Луганская область и все объекты региона стали заложниками конфликта на Донбассе", – подчеркнули в компании.

Однако себестоимость производства электроэнергии на газе существенно превышает максимальные цены на электроэнергию на рынке, и у ДТЭК Луганской ТЭС нет необходимых ресурсов для покупки газа по рыночным ценам.

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В компании отметили, что вопрос энергоснабжения Луганской области является вопросом национальной энергетической безопасности Украины, поэтому решение по стабилизации ситуации должно приниматься на государственном уровне. Единственный выход на данный момент – постановление Кабинета министров о снижении цены на газ для станции до уровня, который покрывает ценовые ограничения на рынке электроэнергии.

По состоянию на данный момент постановление Кабмина о снижении цены не принято.

"Мы уведомили НЭК "Укрэнерго", Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и Луганскую областную государственную администрацию о переходе станции на одноблочный режим работы", – заявили в компании.

Стратегическое решение вопроса с энергоснабжением области – строительство железной дороги на станцию. Это позволит доставлять на станцию уголь с территории Украины. В этом вопросе необходимо государственно-частное партнерство.

"Как только государство инициирует строительство железнодорожной ветки, ДТЭК начнет работы по переоборудованию блоков ТЭС с антрацитового на газовый уголь. В переоборудование блоков мы готовы вложить как минимум 300 млн гривен", – подчеркнули энергетики.

Как известно, ДТЭК – стратегический холдинг, развивающий бизнес в энергетической отрасли. На предприятиях компании работают 73 тысячи человек. Генеральный директор ДТЭК – Максим Тимченко. Предприятия ДТЭК ведут добычу угля и природного газа, производят электроэнергию на станциях тепловой и возобновляемой энергетики, поставляют тепло- и электроэнергию конечным потребителям и оказывают энергосервисные услуги.

Непосредственное управление производственными предприятиями в каждом из направлений бизнеса осуществляют операционные компании. Производственные показатели ДТЭК за 2017 год: добыча угля – 27,7 млн тонн, добыча природного газа – 1655 млн куб. метров, производство (отпуск) электроэнергии – 37,1 млрд кВт∙ч, из которых 637,8 млн кВт∙ч обеспечили станции возобновляемой энергетики; передача электроэнергии по сетям – 43,2 млрд кВт∙ч.

Входит в состав финансово-промышленной группы СКМ, акционером которой является Ринат Ахметов.

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