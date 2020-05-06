Экспресс-тесты Фонда Рината Ахметова помогают медикам Мариуполя

Новых зараженных инфекцией коронавируса обнаружили в Донецкой области. Большинство – в Мариуполе. Чтобы помешать развитию пандемии, под наблюдением местных врачей остаются сотни людей – все они могли контактировать с инфицированными. "Сегодня" выясняли, какие еще меры приняли и достаточно ли их.

"Мы взяли образец крови, капельку, и добавили сюда специальный растворчик, и теперь ждем результат", – объясняет лаборантка Татьяна Полулях.

От результата ее теста на коронавирус – многое зависит. И на работе, и дома.

"У меня семья, я живу с домашними, не одна, и они все время переживают за меня", – говорит пришедшая сдать тест Наталья Лысенко, которая работает в регистратуре Мариупольского Центра первичной медико-санитарной помощи №1.

В регистратуре к Наталье ежедневно обращаются десятки пациентов с опасными симптомами. Риск заразиться уже отпугнул многих друзей.

"Они говорят: "ты извини, пожалуйста, но общаться мы можем только по телефону". Я отвечаю: я вас понимаю, обиды не держу", – рассказывает Наталья.

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Здоровье врачей во время пандемии – стратегическая задача. Поэтому в Мариуполе проводят масштабное тестирование на коронавирус среди медиков.

"Это те врачи, которые сегодня стоят на фронте, которые выезжают к пациентам на дом с первой симптоматикой", – объясняет заместитель Мариупольского городского головы Ксения Сухова.

Наличие коронавируса обнаруживают с помощью экспресс-тестирования.

"Этот тест позволяет понять, был ли в контакте человек с заболевшим, болел ли он или может быть он инфицирован сейчас", – говорит директор Мариупольского Центра первичной медико-санитарной помощи №1 Виолетта Длугоканская.

"Вот прошло десять минут, мы видим результат – одна полосочка, это означает, что все хорошо", – оглашает результат теста для своей коллеги Натальи лаборантка Татьяна Полулях.

Отрицательный результат – очень важный для Натальи!

"Теперь можно спокойно и дальше работать с людьми", – говорит регистраторша Мариупольского Центра первичной медико-санитарной помощи №1 Наталья Лысенко.

Эта партия экспресс-тестов – благотворительная помощь от Фонда Рината Ахметова. Их распределят по медицинским заведениям Мариуполя.

"Всего мы передали медикам Украины 300 тыс. экспресс-тестов. Мариуполь из них получил 15 тысяч. Мы хорошо понимаем, что первичное тестирование людей с симптоматикой – это самый эффективный способ для борьбы с эпидемиями. Фонд Рината Ахметова передает это в мариупольские государственные больницы, и для пациентов это тестирование – абсолютно бесплатное", – говорит член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

"Это второй транш Метинвеста вместе с Фондом Рината Ахметова. Все это будет способствовать улучшению ситуации в городе и локализации вспышек, которые могут происходить", – говорит директор по персоналу комбината "Азовсталь" группы "Метинвест" Константин Войцеховский.

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Кроме экспресс-тестов, в больницы Украины Фонд Рината Ахметова передал медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты.

"Все те просьбы, которые город отправлял Фонду Рината Ахметова, были абсолютно удовлетворены. В тот момент, когда еще практически не было обеспечения из бюджетов, было невозможно купить, мы уже получали эту помощь и активно работали", – рассказывает заместитель городского головы Мариуполя Ксения Сухова.

В целом Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине. Для этого он объединил все ресурсы: Благотворительного Фонда, ФК "Шахтер", компаний ДТЭК, "Метинвест" и других активов SCM.

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