"Это было жутко, и не забудется никогда", – мать раненного на Донбассе ребенка

Они до сих пор нуждаются в помощи. Раненые дети Донбасса прошли более 129 курсов реабилитации, которые возвращают их к жизни. В этом году, из-за пандемии коронавируса, выбрали удобный и безопасный онлайн-формат.

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В фокусе – улучшение психологического здоровья. К детям присоединяются родители, ведь восстановить внутреннее равновесие крайне важно всем.

"Сегодня" побывали в гостях у семьи Маргариты Блиновой в Терновке Днепропетровской области. Ее сынок – Кирилл, всегда с готовностью садится за домашние задания. Он отличник и учится с удовольствием. Но после школы имеет довольно плотный график.

"Театральный кружок, футбол – это достаточно разнообразно, занимает много времени. Тренировки три раза в неделю, и уроки. И при этом у ребенка должно быть свободное время, друзья – тоже неотъемлемая часть", – рассказывает мама Кирилла Маргарита Блинова.

Семья Блиновых – переселенцы из Луганской области. Несколько лет назад перебрались в городок Терновка. Подтолкнули к этому трагические события – во время обстрела в родном Свердловске пострадал маленький в то время Кирилл с бабушкой и дедушкой.

"Осознать, что это все с тобой происходит, а не по телевизору, как обычно... Конечно, это все было страшно, жутко и пережито и не забыто, и не забудется никогда..." – говорит Маргарита Блинова.

Все трое получили крайне серьезные травмы. Ребенку осколками снарядов ранило ногу. Позади – две операции и несколько лет реабилитации.

"Там были массажи, там были физиопроцедуры, ароматерапия, ванные, гидромассаж. Рината Ахметова хочется отблагодарить за предоставленную возможность, участие очень важно, оно остается в сердце и запоминается", – говорит Маргарита Блинова.

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Кирилл уже в третий раз принимает участие в проектах "Реабилитация раненых детей" от Фонда Рината Ахметова. В этом году – в онлайн-формате.

Прежде всего это – работа с психологом, который специализируется на травме войны.

"Мы идем к спокойствию, к умиротворению, к пониманию себя, к фиксации, что на данный момент с тобой происходит, и как это выразить". – рассказывает мама Кирилла.

Фонд Рината Ахметова системно занимается реабилитацией раненых детей. Около 129-ти курсов восстановительного лечения прошли дети, которые получили ранения на Донбассе.

"Ринат Ахметов мне помог вылечить ножку. Я могу играть в футбол, бегать, прыгать, плавать", – говорит пострадавший от обстрела Кирилл Блинов.

Футбол – самое большое увлечение парня. И для него это не просто интересная игра. Это способ поддерживать хорошую физическую форму и быть полностью уверенным в себе.

"Война и все, что с ней связано, надеемся, для нас уже позади. Мы прошли этот период, переросли, осознали, и почти забыли. Все у нас будет хорошо!" – с надеждой говорит мама Кирилла.

Ранее мы рассказывали о том, что дети Донбасса не могут забыть потери близких на войне.

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Также мы рассказывали о том, как Фонд Рината Ахметова предотвратил гуманитарную катастрофу на Донбассе.

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