Фонд Рината Ахметова оказывает помощь ветеранам труда в Дружковке Донецкой области

Поддержку получает и семья Александра Ушакова, который всю жизнь отдал машиностроительному заводу

Пожилые люди, которые всю жизнь отдали профессии, до сих пор находятся на карантине, в связи со вспышкой коронавируса. Во время пандемии ветераны труда Донбасса, живущие шесть лет живут в зоне вооруженного конфликта, особенно нуждаются в поддержке.

"Сегодня" видели, кто помогает ветеранам труда получить самые необходимые продукты.

Житель Дружковки Донецкой области Александр Ушаков вырос в многодетной семье. Его детство прошло в Харьковской области. С малых лет он начал работать, надо было помогать маме. А после службы в армии Александр Ушаков поселился на Донбассе. Всю жизнь мужчина отдал Дружковскому машиностроительному заводу.

"Мне работу всю подряд давали. Горизонтальная фрезерная, вертикальная, продольная фрезерная", – вспоминает Александр.

Реклама

Александр Федорович стал одним из лучших мастеров. Потому что работал упорно, а когда надо было – обращался за советом к более опытным коллегам. Позже и сам учил молодежь.

"Я никогда не стеснялся обращаться к старшим: как вы делаете, как затачиваете?" – говорит Александр Ушаков.

Даже хорошее самочувствие 81-летний мужчина связывает с собственным трудолюбием.

"Надо работать. Работать и воспитывать детей", – объясняет свою жизненную философию житель Дружковки Александр Ушаков.

Семья у Александра Федоровича – большая. Воспитывать есть кого! У супругов Ушаковых – четыре внука и семь правнуков.

"Он детей никогда не обижал, он меня никогда не обижал, он ласковый", – отзывается о муже Любовь Ушакова.

А познакомились они на заводе, где оба работали. Любовь Ивановна говорит: задолго до знакомства мужчина приснился ей в виде жениха.

"Пронзило мне сердце, как будто бы я его 100 лет знаю, и я вспомнила сон. И лицо, и всё!" – вспоминает Любовь Ушакова.

Реклама

Во время пандемии супругам пожилых людей как никогда нужна поддержка. Фонд Рината Ахметова предоставляет продуктовые наборы ветеранам труда. Доставляют их бесконтактно.

"Эпидемия коронавируса больнее всего ударил по пожилым людям. Особенно – по живущим в зоне вооруженного конфликта. Чтобы помочь ветеранам труда Донецкой и Луганской областей, Фонд Рината Ахметова совместно с ДТЭК и Метинвест оказывает им продуктовую помощь", – говорит директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

В общем ветеранам труда, живущих на Донбассе, доставили 10 тысяч продуктовых наборов.

"Спасибо Ринату Ахметову, что он так за всех беспокоится! Не только за пенсионеров, но и за детей, за всех!" – говорит жительница Дружковки Любовь Ушакова.

"Я Рината Ахметова люблю, как человека! Приведите мне пример, хоть один, чтобы человек делал такое чудо, как он!" – говорит ветеран труда Александр Ушаков.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Фонд Рината Ахметова передаст медикам крупнейшую партию аппаратов ИВЛ экспертного класса.

Первые 22 из 200 аппаратов ИВЛ государственные учреждения здравоохранения получат в ближайшее время. Эпидемия коронавируса показала, что именно эта медтехника крайне востребована как в Украине, так и за ее пределами.

Реклама

Также мы сообщали, что Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине, что является беспрецедентной помощью в масштабах страны.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама