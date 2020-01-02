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Фонд Рината Ахметова организовал профессиональный мастер-класс для Виктории

2 января, 17:01

Добрая традиция продолжается уже 19 лет

Надо мечтать, чтобы произошло чудо. 15-летняя Вика из Донецкой области очень хотела побывать в кондитерской и узнать, как создают кулинарные шедевры. Пока она готовит только для друзей, но уже имеет сильное желание посвятить себя этой профессии. Как справилась с сладким ремеслом и кто собственно подарил девочке новогоднее чудо?

Эта прогулка для Вики особенная. Вот-вот осуществится ее мечта.

Амбассадор Фонда Ахметова – Андрей Дебрин – проводник для девочки. Он помогает ей в новых начинаниях и всячески поддерживает.

"Каждый человек может сделать любое чудо, которое хочет, поэтому главное хотеть", – убежден он.

Виктории – 15 лет. Она учится в Мариупольском интернате. Тонкости кондитерского дела постигает впервые. Сладкое ремесло будто искусство: изящные формы, кропотливая работа.

Мастер-класс для девочки организовали в рамках акции "Ринат Ахметова – детям". Добрая традиция продолжается уже 19 лет. Главная цель – дать детям веру в свои силы и возможность воплотить свою мечту.

"Фонд Рината Ахметова помог Вике прикоснуться к ее мечте. Для нее провели мастер-класс профессиональные кулинары-кондитеры, раскрывшие азы этого непростого, но увлекательного процесса", – говорит Оксана Ищук, менеджер проектов и программ Фонда Рината Ахметова.

У Вики много талантов и увлечений: занимается спортом, танцами, любит читать. Но этот мастер-класс стал для девочки особенным событием.

"Встреча ей даст большой толчок в жизни. Я думаю, что это станет ее основной профессией", – говорит Оксана Бибердиева, преподаватель мариупольской школы-интерната №2.

На новогодние праздники с поздравлениями и мотивационными встречами детей в интернатных заведениях посетили амбассадоры Фонда Ахметова.

На этот раз к акции присоединились около 90-та тысяч маленьких украинцев. А за последние пять лет в ней приняли участие более семисот тысяч детей.

Первый мастер-класс в жизни Вики длился около часа. Результат работы понравился всем. С кондитером будут встречаться и дальше, ведь талант девочки нужно развивать.

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видео фонд Рината Ахметова социальная поддержка Ринат Ахметов - детям твоя суперсила

Источник: Сегодня

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