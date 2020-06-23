Фонд Рината Ахметова передал высококлассные аппараты ИВЛ инфекционной больнице Мирнограда

Это высококлассное оборудование, которое сложно приобрести, так как из-за пандемии оно затребовано в каждой стране мира

Фонд Рината Ахметова совместно с SCM передали инфекционной больнице Мирнограда в Донецкой области три суперсовременных аппарата искусственной вентиляции легких. Среди них Monnal T75 производства Air Liquide Medical Systems SA (Франция).

"Аппараты ИВЛ – в числе первоочередных медицинских потребностей страны, поэтому Фонд приобрел для Украины 200 современных аппаратов искусственной вентиляции легких. В целом 200 ИВЛ – это ключевой элемент помощи Рината Ахметова в борьбе с COVID-19 в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней", – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

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По ее словам, 32 аппарата ИВЛ передаются государственным учреждениям здравоохранения в шести областях. Это крупнейшая партия, которая пересекла границу Украины с начала карантина.

Сертификат на аппараты ИВЛ представитель SCM Александр Вишняков вручил главному врачу больницы Екатерине Вишневской.

"Это высококлассное оборудование, которое сложно приобрести, так как из-за пандемии оно затребовано в каждой стране мира. От имени учредителя Фонда Рината Ахметова хочу еще раз поблагодарить врачей", – подчеркнул Александр Вишняков.

В свою очередь Екатерина Вишневская рассказала, почему именно эта помощь Фонда остается крайне актуальной:

"Всем коллективом выражаем глубокую благодарность. Аппараты ИВЛ позволят нам в полном объеме оказывать медицинскую помощь пациентам с выявленной патологией, своевременно реагировать на изменение их состояния".

По словам мэра Мирнограда Александра Брыкалова, помощь Фонда Рината Ахметова для региона приходит в самый нужный момент:

"Мы с детства слышим фразу – друзья познаются в беде, и с возрастом убеждаемся в ее истинности. Сегодняшнее мероприятие тому подтверждение. Когда в Украину пришла беда, медики не остались один на один с этой проблемой. Наши друзья помогают и передают им настолько дефицитное и актуальное оборудование, которое сейчас необходимо для спасения жителей всей Украины. Спасибо огромное за это!".

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Слова мэра Мирнограда поддержала заместитель главы департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Марина Корнеева.

"Огромную роль в предоставлении качественной медицинской помощи играет современное медицинское оборудование – такое, как аппараты искусственной вентиляции легких. Они предназначены для лечения пациентов с тяжелым течением заболеваний. В эти трудные времена очень много гуманитарных организаций помогают нашим больницам. Но наиболее значимую и беспрецедентную помощь оказывает Фонд Рината Ахметова. Аппараты ИВЛ для Донецкой области от Фонда – это самый весомый вклад в модернизацию больниц области. От имени департамента здравоохранения выражаю огромную благодарность", – добавила Марина Корнеева.

Также Александр Вишняков от имени Фонда вручил трем врачам-анестезиологам Мирноградской инфекционной больницы сертификаты о прохождении специального курса, обучающего работе с самыми современными моделями аппаратов ИВЛ. Его Фонд Рината Ахметова организовал с Министерством здравоохранения и Ассоциацией анестезиологов Украины. Ведущие эксперты МОЗ делились с врачами государственных медучреждений передовым мировым опытом лечения COVID-19 и нюансами работы с последними моделями ИВЛ. Более 800 медиков со всей Украины приняли участие в онлайн-обучении от Фонда.

"Большое спасибо за проведение онлайн-обучения, благодаря которому удалось получить много ценной и полезной для нашей работы информации. Я получила новые знания и переняла опыт лучших специалистов Украины", – поблагодарила врач Юлия Токарь.

В завершение мероприятия медики Мирноградской инфекционной больницы получили особый подарок от Фонда – сертификаты на комплект медицинской спецодежды. Врачи смогут по QR-коду выбрать необходимые размеры одежды, которая будет сшита для них по спецзаказу.

Как сообщалось, аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили медики Львова, Ивано-Франковска, Краматорска, Константиновки и Бахмута и др. Всего государственным учреждениям здравоохранения будет передано 200 единиц самых современных моделей этой техники.

"Борьба с COVID-19 в Украине" – масштабный проект Фонда, призванный помочь в спасении жизни людей. Он реализуется по программе "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект "200 скорых для Украины". Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции лёгких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих скорых задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.

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