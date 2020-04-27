Фонд Рината Ахметова помог детям из Мариуполя услышать мир

От болезни в семье Рогозяновых страдают уже несколько поколений

В семье Рогозяновых из Мариуполя из-за нарушения слуха полноценной жизни лишены и взрослые, и дети. От болезни страдают уже несколько поколений. Последним шансом для шестилетнего Марка и двухлетнего Мирослава стал проект Фонда Рината Ахметова "Теперь я слышу!". Помощь уже получили почти 170 детей по всей стране.

На шумной улице Марк и Мирослав всегда спокойны и не реагируют на громкие звуки.

"Да, мы в полной тишине, мы ничего не слышим – ни как птицы летают поют, ни как машины ездят", – рассказывает с помощью сурдопереводчика отец Марка и Мирослава Виктор Рогозянов.

От врожденной болезни страдают не только дети, но и родители.

"Папа и мама с рождения имеют нарушение слуха. Из поколения в поколение все рождались такими, неслышащими", – объясняет через переводчика Виктор.

Реклама

Его старшему сыну Марку уже шесть лет.

"Он хочет общаться с другими детьми, но не слышит ничего. Он пытается, но они не хотят с ним общаться, потому что он их не слышит и не понимает", – рассказывает мама, Анна Рогозянова.

Жить и не слышать окружающий мир очень трудно, говорит Анна.

"Бывает, продавцы в магазинах не хотят общаться, отворачиваются, нервничают, плохо относятся", – объясняет Анна.

Сегодня семью Рогозянових сопровождает переводчик. Но таких специалистов катастрофически не хватает, ведь только в Мариуполе около тысячи людей с нарушением слуха.

"Они не могут общаться с окружающим миром, они не могут иметь эти связи. Они не могут помочь себе даже элементарно вызвать скорую или поговорить с доставщиком пиццы", – говорит переводчик жестового языка Иван Родионов.

Надежда появилась после многочисленных обследований. Врачи установили, что Марк и Мирослав смогут слышать, если им установят слуховые аппараты.

"Сейчас их родители не слышат, и чтобы пойти в какую-то инстанцию, им нужно брать с собой переводчика, а когда дети подрастут, они смогут помочь своим родителям, то есть они будут для них как переводчики", – объясняет Иван Родионов.

Реклама

В Мариупольском центре слуха мальчикам установили мощные слуховые аппараты. Они срабатывают с первых секунд.

"По сути, это мини-компьютер с очень тонкими настройками", – говорит слухопротезист Мариупольского центра слуха Наталья Кузнецова.

Дети получили помощь в рамках проекта Фонда Рината Ахметова "Теперь я слышу!". Всего установили 169 высокочувствительных слуховых аппаратов.

"Помог очень Ринат Ахметов, он дал аппараты эти, мы очень рады. Большое спасибо, огромное спасибо. Мы очень рады, что получили эти аппараты", – рассказывает через переводчика отец Марка и Мирослава Виктор Рогозянов.

"Самим купить у нас не было возможности, они очень дорого стоят. Теперь крайне важно, чтобы Марк и Мирослав научились говорить. Для этого им нужно больше времени проводили в окружении людей, которые слышат и говорят", – объясняет Виктор.

"Мечтаю, чтобы они выросли и их желания исполнились. Самое главное – чтобы счастливыми были", – подытоживает Виктор Рогозянов.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как экспресс-тесты от Фонда Рината Ахметова помогают выявлять коронавирус медикам Киевской области.

На борьбу с коронавирусом Ринат Ахметов направил 300 млн грн. Для этого он объединил все ресурсы – Благотворительного фонда, ФК "Шахтер", компаний ДТЭК, "Метинвест" и других активов SCM.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама