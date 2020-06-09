Фонд Рината Ахметова помогает в обучении врачей, которые борются с коронавирусом

Фонд Рината Ахметова совместно с Минздравом провел онлайн-конференцию для медиков, которые сегодня работают на передовой борьбы с инфекцией коронавируса. Сотни врачей со всей Украины советовались с экспертами, как работать в условиях новой болезни, в частности, с аппаратами искусственной вентиляции легких. "Сегодня" узнали, какие ответы стали важны в дальнейшей работе медиков.

Наши корреспонденты увидели, как работает семейный врач центра первичной медико-санитарной помощи Подгородного Днепропетровской области Вера Войтенко. Она приехала после вызова к пациенту с подозрением на COVID-19. Врач – в составе мобильных бригад, работающих на передовой борьбы с коронавирусом.

"Мы осматриваем больных, которые находятся на амбулаторном лечении на самоизоляции. У нас обсервация была открыта в трех местах", – говорит семейный врач Вера Войтенко.

В контейнере – материал для анализа. Обязательная обработка, прежде чем доставить в лабораторию. Вера – медик с 30-летним опытом. Но в такой опасной обстановке работает впервые.

"Самых тяжелых пациентов мы, конечно, госпитализировали. Первичную помощь оказывают только носителям и пациентам с легкой степенью тяжести", – объясняет Вера Войтенко.

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У первого пациента была средняя степень заболевания COVID-19, говорит медик. Но потом ситуация ухудшилась.

"Шесть человек было в процессе госпитализировано в больницу Мечникова и в инфекционную больницу", – рассказывает семейный врач.

Заболеваемость коронавирусом в Подгородном росла каждый день. И каждый день возникало множество вопросов. Один из сверхважных – как действовать врачам первого звена?

"Как правильно лечить больных с коронавирусом на первичном уровне? Какие именно должны быть диагностические и терапевтические подходы?" – перечисляет вопросы Вера Войтенко.

Ответ Вера Войтенко получила во время онлайн-конференции с ведущими медиками Украины, организованной Фондом Рината Ахметова. Среди экспертов – инфекционисты и анестезиологи.

"Хочется поблагодарить организаторов, поскольку не может быть много образовательных мероприятий. Мы должны всегда быть готовы к таким вызовам – и оборудованием, и своими знаниями мы сможем преодолеть любые вызовы", – подчеркивает президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров.

Конференция длилась три часа. Сотни медиков ставили абсолютно разные вопросы по лечению в целом и, в частности, во время работы в критических ситуациях.

"Это важно – учить наших коллег и учиться у них чему-то. Я всегда с большим удовольствием общаюсь с регионами. Нам региональные проблемы очень важны", – говорит врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская.

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Фонд Рината Ахметова первым в Украине отреагировал на угрозу эпидемии COVID-19. Уже закуплены и выданы средства спецзащиты, 320 тысяч экспресс-тестов для больниц и станций скорой помощи. Также медучреждения получили ПЦР-анализаторы и аппараты искусственной вентиляции легких.

"Я хочу поблагодарить Фонд Рината Ахметова за оказанную поддержку тех лечебных учреждений, которые стоят на передовой в борьбе с коронавирусом", – говорит семейный врач Центра первичной медико-санитарной помощи Подгородного Вера Войтенко.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Фонд Рината Ахметова передаст медикам крупнейшую партию аппаратов ИВЛ экспертного класса.

Также мы сообщали, что Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине, что является беспрецедентной помощью в масштабах страны.

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