Фонд Рината Ахметова помогает жителям прифронтового поселка Железный

Помощь получают люди с инвалидностью, пожилые люди, многодетные семьи

/ Фото: Сегодня

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В прифронтовом поселке Железное Донецкой области взрослые не могут найти работу, а дети постоянно испытывают стресс, что не проходит бесследно.

Так случилось и в семье Капленко. На руках у Кристины – двое маленьких детей, а маму подкосила тяжелая болезнь.

"Стреляют. На первом этаже я живу. Как быть? Двери – ходуном", – говорит мама Кристины Людмила Капланко.

Ее квартира – типичная для шахтерского поселка недалеко от прифронтового Торецка.

"Когда стреляли, мы в подвалы прятались. У детей было воспаление легких, и мы больше не ходили в подвал", – призналась Людмила Капленко.

Женщина живет с дочерью и внуками. Когда стреляли – бежали все, рассказывает она. Кто к родственникам, кто к соседям. Но покинуть родные стены были не в силах.

"Я хотела уехать в Мариуполь с детьми и с доцей. А потом подумала – куда девать квартиру?" – призналась женщина.

После пережитого ужаса психика старшего сына, Егора, не выдержала. Сейчас он лечится в другом городе. Впоследствии, говорят в семье Капленко, ему дадут инвалидность.

"Он отстает с рождения в развитии немножечко. В школе очень хвалят его. Он помогает. Рисовать любит очень", – рассказывает мама Егора – Кристина Титова.

Пенсию Людмила еще не получает, а работать не может по состоянию здоровья. Чтобы не сидеть на шее у дочери, женщина подметает двор за 20 гривен.

"По состоянию здоровья никто не берет, с сердцем. И уже годы. 59 лет", – рассказала она.

Сама же Кристина живет на социальные выплаты. Работы в Железном, говорят в семье Капленко, нет. Ездить в соседние города ежедневно – дорого.

"Дети просят: бабушка, купи конфет. За что купить?" – плачет Людмила Капленко.

С детской коляской в ​​руках Людмила идет туда, где ей протянут руку помощи. Пункт выдачи наборов выживания Фонда Рината Ахметова собрал самых нуждающихся.

"Получила гуманитарку на троих – на дочку и на внуков. Еду домой", – говорит женщина.

Содержимое пакетов – это и завтрак, и обед, и ужин. Ежедневно Людмилу преследует страх, что завтра в доме не будет и куска хлеба.

"Эта помощь нам нужна. Если не будет помощи, мы умрем. Я ему благодарна", – добавила она.

Фонд Рината Ахметова за пять лет боевых действий на Донбассе выдал более 12 млн. 400 тыс. наборов выживания. Помощь получают люди с инвалидностью, пожилые, многодетные семьи.

"Хорошо, что Ринат Ахметов помогает едой. Тем и выживаем. Ему большая благодарность, что помогает", – говорит жительница поселка Железный Кристина Титова.

Сейчас семья Капленко ждет возвращения Егора, и надеется вместе сесть за семейный стол. И очень верят, что это произойдет в полной тишине.

"Хочу, чтобы не стреляли и прекратилась война", – добавила Людмила Капленко.

Напомним, Фонд Рината Ахметова возглавляет ТОП-3 благотворительных организаций в Украине, опережая по показателям известности Международный комитет Красного Креста. Благодаря крупным национальным проектам Фонда более 95% жителей Украины знают о благотворительной деятельности Рината Ахметова.

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