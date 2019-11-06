Фонд Рината Ахметова продолжает помогать жителям Донбасса

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На Донбассе только с начала этого года погибли 16 мирных жителей. Еще 121 человек получил ранения. Таковы ужасные цифры последнего отчета ОБСЕ.

Уязвимой категорией населения в зоне конфликта остаются пожилые люди. Вдоль линии разграничения их живет больше всего. Поселки Тоненькое и Марьинка расположены у самой линии соприкосновения.

Местная жительница Алла Антипова показывает "Сегодня" остатки снаряда, выпущенного из "Града".

"Это "Град". Это было все в веранде", – рассказала она.

Один снаряд упал в огород, второй повредил дом. От толстых стен осталась куча кирпича.

"Все разбито, тряпки лежали, потому что и шифоньер, и холодильник, все разбито", – заявила она.

Женщина живет одна на полуразрушенной окраине прифронтового поселка, между Авдеевкой и Песками.

"Здесь никто не живет, эти дома все пустые", – говорит Алла Антипова.

Поселок опустел после пяти лет боевых действий, а родственники женщины разъехались по всей стране.

"По всем я скучаю, но никто не приезжает", – говорит жительница Тоненького.

Протяженность линии разграничения на Донбассе – 427 километров. Это – десятки разрушенных и опустевших деревень.

"Уже так надоело, уже сил нет, жить хотим, чтобы прекратилось, чтобы мир наступил", – говорит жительница Марьинки Татьяна Богатырчук.

Марьинка – один из самых опасных населенных пунктов Донбасса. Линия фронта проходит рядом с домом Татьяны Богатырчук.

"Это – подконтрольная Украине территория, где я живу, а вот красное здание – это уже сторона, неподконтрольная нам", – рассказала женщина.

До войны на огороде всегда был хороший урожай, а теперь вместо саженцев – мины. Даже выходить туда опасно.

"Растяжки, мины, а кто же туда пойдет?", – говорит Т. Богатырчук.

О мирной жизни только мечтают, добавила она. В прифронтовых районах особенно острой ощущается нехватка продовольствия. В ООН подсчитали, что на Донбассе от дефицита продуктов страдают более миллиона человек.

Фонд Рината Ахметова привозит наборы выживания в города и села вдоль всей линии разграничения. Помощь получают жители почти 100 населённых пунктов.

"Ринат Леонидович, спасибо большое за помощь, что не забываете нас, помогаете нам", – говорит жительница поселка Тоненькое Алла Антипова.

А в Марьинке только за один раз раздают полторы тысячи наборов выживания.

"Спасибо большое, что нам помогаете, что есть такие люди как Ринат Ахметов, мы довольны, очень довольны", – говорит жительница Марьинки Татьяна Богатырчук.

Фонд Рината Ахметова помогает жителям Донбасса с самого начала боевых действий. Уже выдано более 12 млн. 400 тыс. продуктовых наборов. Это помогло спасти более миллиона жизней.

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