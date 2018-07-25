Генеральный секретарь ОБСЕ приедет на Донбасс

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер намерен посетить Донбасс в пятницу, 27 июля. О подробностях этой поездки не сообщается, однако известно, что европейский политик приедет в город Краматорск Донецкой области и там устроит брифинг для прессы.

"Он расскажет о роли и деятельности ОБСЕ в Украине и за ее пределами", – передает пресс-служба этой организации.

Швейцарский дипломат Томас Гремингер занял свой пост 18 июля 2017 года сроком на три года. Вступая в должность, он, помимо прочего, заявил, что конфликт на востоке Украины способствовал углублению "кризиса доверия" в ОБСЕ. "Существенные различия уже существовали и раньше, но кризис в Украине усилил конфликт, конечно, – добавил политик. Сам же он видит своей миссией прежде всего недопущение эскалации этого конфликта.

Минувшей осенью он высказал суждение, что размещение миротворцев ООН на украино-российской границе, согласно предложению Киева, способствовало бы стабилизации ситуации в регионе и реализации Минских соглашений.

В конце декабря политик приветствовал обмен пленными и призвал к полному прекращению огня на Донбассе.