"Голоса Мирных": день, который навсегда остался в памяти

Фонд Рината Ахметова продолжает цикл публикаций о проекте Музей "Голоса Мирных". Это крупнейшее собрание историй жителей Донбасса, которые оказались между жерновами вооруженного конфликта и переживают его прямо сейчас.

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Героиня одной из них – Валентина Мамедова из Новобахмутовки.

"Никто никогда и не думал, что сюда придет вооруженный конфликт. И вот 2015 год, как раз в День Валентина – я хорошо запомнила, ведь сама Валентина, произошел сильный обстрел. Бежала прятаться в подвал и за что-то зацепилась, упала. А в больницу не поедешь – со всех сторон стреляют", – вспоминает женщина.

В результате падения Валентина Мамедова сильно повредила ногу. Из-за этого бежать от обстрелов в подвал она уже не могла. Хотя понимала, что каждый залп может стать для нее последним.

"Стекла в окнах вылетают, а ты сидишь в страхе и только лицо руками закрываешь. Думаешь только об одном: скоро это кончится или нет. Страшно, кажется, что земля встает на дыбы. И все ходуном ходит. Родные прятались, конечно. А я уже нет. Ведь и в подвале страшно от мысли, что дом обрушится на тебя. И спать невозможно. Все родные выживали и прятались, где могли", – рассказывает Валентина Мамедова.

По ее словам, первое время выживать приходилось только за счет небольшого огорода. Потом появилась надежда:

"Только Ринат Ахметов помогал. Человек большой души, спасибо ему!".

Для Валентины Мамедовой вооруженный конфликт – это горе, потери и разруха. Мечта пожилой женщины одна:

"Мне 80 лет, и хочу хоть немного еще пожить в мире. Чтобы за внуков не нужно было бояться, не видеть их слез и страха обстрелов".

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Рассказала свою историю и Ирина Чорная, переселенка из Донецка. Для нее и дочки навсегда в памяти запечатлелось 26 мая 2014 года.

"Мы шли по улице и вдруг над нами стали летать самолеты. Слышались взрывы кругом. Мы спрятались под столом в летнем кафе. Я не понимала, что происходит, но чувствовала, что это серьезно. Когда мы добрались до дома, то посоветовались с сестрой и приняли решение вывезти детей на море. Думали, переждем пару недель на пляже, заодно оздоровим детей. Были уверены, что все закончится за это время. И вот сели в поезд, едем домой. Тут звонит мама: "Ира, бомбят Петровку. Не надо сюда ехать, спасайте детей". Мы вышли в Запорожье, поезд пошел дальше. Вот так, в шортах, без денег, началась наша жизнь в Запорожье", – говорит Ирина.

Женщину с ребенком приняли родственники, но привыкать к новому месту оказалось очень нелегко.

"Все равно не чувствую себя полностью интегрированной и адаптированной. Хочу снова чувствовать слова "дом" и "безопасность". Не знаю, буду ли я еще когда-нибудь жить в Донецке, хотя очень сильно этого хочу. Но я хочу иметь возможность поехать туда в любой момент к родителям, к друзьям, в свой дом, в конце концов. Сегодня я снимаю квартиру, работаю, занимаюсь волонтерской деятельностью. Дочка учится, занимается спортом. Вроде бы все неплохо. Но каждый день я просматриваю группы, в которых есть информация о Донецке, общаюсь с близкими и друзьями. Я физически живу в Запорожье, а сердцем и душой в Донецке", – делится наболевшим женщина.

Идея Музея "Голоса Мирных" принадлежит Ринату Ахметову. Сегодня музей представляет крупнейшее в Украине собрание историй людей Донбасса, насчитывает тысячу свидетельств. Задача Фонда и Музея – создать главный в мире архив историй Мирных. Музей – это пространство, в котором Мирные могут открыто рассказать свою личную историю, ничего не боясь. Рассказать, чтобы освободиться от бремени молчания и дать возможность людям по всему миру услышать, увидеть, понять умом и почувствовать сердцем каждую исповедь. С ее памятью, с ее болью, с ее верой, с ее надеждой.

Рассказать свою историю можно уже сейчас.

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