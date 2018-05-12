Грицак пообещал доказать причастность армии РФ к обстрелу Краматорска

Сегодня, 16:30

СБУ проводит тщательное расследование, и оно уже подходит к завершению

Фото: архив &quot;Сегодня&quot;
Фото: архив "Сегодня"

Служба безопасности Украины проводит тщательный сбор доказательств, которые подтверждают участие армии Российской Федерации в обстреле Краматорска в феврале 2015 года. Такое заявление сделал глава СБУ Василий Грицак во время рабочей поездки в Черкасскую область.

По его словам, Служба безопасности продолжает собирать доказательства участия вооруженных сил РФ в боевых действиях на Донбассе и в обстрелах гражданского населения.

акая же работа сейчас проводится по сбору доказательств участия российской армии в обстреле города Краматорска, и, я думаю, не пройдет много времени, и мы эти доказательства обязательно предоставим", – добавил Грицак.

Напомним, 10 февраля 2015 года в результате артиллерийского обстрела боевиками жилых кварталов Краматорска и главного штаба АТО погибли 16 человек, более 60 были ранены, в том числе шестеро детей.

Как известно, тогда боевики из Горловки выпустили по Краматорску 32 снаряда из реактивной системы залпового огня "Смерч". Некоторые снаряды не разорвались, и благодаря этому удалось избежать значительно больших жертв.
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Источник:

УНИАН

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