Гуманитарный штаб помогает детям справиться с тяжелой болезнью

Снежана Дуброва из расположенного в прифронтовой зоне Новотроицкого сама воспитывает трех детей. Больше всего женщина переживает за здоровье старшей дочки Наташи. После перенесенной в раннем детстве операции на головном мозге у девочки начались приступы эпилепсии.

Болезнь обострилась с началом вооруженного конфликта на Донбассе. Тогда, прячась от обстрелов, семья почти полгода прожила в подвале. Постоянная тревога подорвала и без того отнюдь не богатырское здоровье Наташи. Да и денег не лекарства у семьи не было. С их приобретением помог Гуманитарный штаб Рината Ахметова.

"Спасибо Ринату Ахметову. Он понимает, что есть такие семьи, которые нуждаются в помощи. Спасибо ему за такую поддержку", – говорит Снежана Дуброва.

В рамках проекта "Лекарства детям" Штаба Рината Ахметова уже выдано более 4000 наборов медикаментов, которые помогают тяжелобольным ребятам бороться с недугом.

Как получить помощь по проекту "Лекарства детям"?

Помощь могут получить дети до 14 лет, проживающие на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также дети-переселенцы, которые проживают на мирных территориях Донецкой и Луганской областей. Основные направления помощи – противоастматические и противосудорожные препараты.

Для получения помощи необходимо

Позвонить на горячую линию Гуманитарного штаба 0800-509-001 и оставить заявку.

Ответить на звонок сотрудника Штаба – уточнить, какие документы необходимо представить и в какой аптеке можно получить лекарства.

Получить лекарства в аптеке, предъявив необходимый пакет документов. Медицинские препараты выдаются в аптеках Мариуполя, Краматорска и Бахмута из расчета на три месяца.