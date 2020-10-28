"Хочется сделать их настоящими людьми", – мать-воспитательница Наталья Постригань об усыновленных детях

Как из проблемного ребенка сделать счастливого, знает мать-воспитательница детского дома семейного типа из Мариуполя Наталья Постригань. Она посвящает этому все свое время. В прошлом году она взяла в семью детей из интерната. И теперь изо всех сил борется за их счастливое будущее.

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"Сегодня" узнавали, насколько хорошо ей это удается.

Наталья показывает нам записочки, поздравления и объяснения в любви. Напоминание о добрых отношениях в этом доме – на каждом шагу.

"Конечно, приятно, поэтому я их не прячу, а храню на видном месте", – говорит мать-воспитательница детского дома семейного типа Наталья Постригань.

Семья стала такой большой в прошлом году. У Натальи уже было двое сыновей, когда решилась взять из интерната еще шестерых детей.

"Главное, чтобы они понимали, что это не общежитие для них. Чтобы они почувствовали, что это семья", – объясняет Наталья.

Чтобы воспитывать такое количество детей и заботиться о них, нужно много сил и материнской любви.

"Были сложности с воспитанием дальше, когда начали проявляться их темные стороны прошлой жизни, вот они начали всплывать", – вспоминает Наталья Постригань.

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Маленький Давид обожает книги, а его старший брат Аслан мечтает стать акробатом. Но еще несколько лет назад у них были совсем другие заботы.

"Ребенок не разговаривал, он никуда не выходил, он смотрел в окно. А Аслан крал, бегал по улицам", – говорит Наталья.

До того, как попали в семью, дети голодали и жили в постоянном страхе.

"Мама начала курить, пить, драки были постоянные, крики", – вспоминает воспитанник детского дома семейного типа Аслан.

"Аслан, будучи семилетним ребенком, кормил этого четырехмесячного, не знаю, чем он там его кормил. У него совершенно не развиты зубы, у него еще не созрели они просто, недостаток кальция", – говорит мать-воспитатель детского дома семейного типа Наталья Постригань.

Было непросто вернуть мальчикам нормальное детство, говорит воспитательница. Чтобы они забыли об ужасных событиях, понадобилось много времени.

"Хочется сделать их людьми настоящими, с хорошей судьбой, не надломленной. Вот это моя мечта, в этом направлении я и двигаюсь", – объясняет Наталья.

А еще Наталья мечтает осчастливить как можно больше детей. И постоянно строит планы по пополнению семьи. Поэтому часто заходит на всеукраинский портал Фонда Рината Ахметова "Сиротству – нет!".

"Здесь база данных детей по областям. Само название – уже прекрасное – "Сиротству – нет!" Работу хорошую делают люди в этом Фонде, все правильно", – говорит мать-воспитательница.

Сейчас на сайте почти 5 000 анкет мальчиков и девочек, которые мечтают найти маму и папу. И уже около 10 000 детей живут в семьях – благодаря работе портала.

"Такие люди, как Ринат Ахметов, правильно поступают, что под свое крыло берут таких вот незащищенных деток", – уверена Наталья Постригань.

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В семье дети быстро меняются к лучшему. Прошел всего год, а она уже воспитывает не проблемных детей, а будущих спортсменов, художников и музыкантов, уверена Наталя.

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