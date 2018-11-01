Хуг рассказал, почему до сих пор не прекращен вооруженный конфликт на Донбассе
Он напомнил, что четыре года назад была договоренность о прекращении огня
За четыре года войны в Донбассе мало что изменилось, но конфликт не является замороженным и его можно решить.
Об этом 31 октября на брифинге рассказал первый заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.
Он работал в Украине около четырех лет и сказал: "мало что изменилось за это время".
"Я иду с чувством тревоги и печали. В то же время я иду с чувством надежды. Я до сих пор вижу свет в конце тоннеля. Этот конфликт не закоренел, и не замер и не заморожен. Его можно завершить, приняв соответствующее решение", – сказал Хуг.
Он напомнил, что четыре года назад была договоренность о прекращении огня. Хуг подчеркнул, что события прошлой недели свидетельствуют о том, что договоренности не соблюдаются, вооружение не отведено, силы и средства не разведены и не осуществлено разминирование.
"Я покидаю эту должность со смешанными чувствами. Несмотря на все то, что мы сделали, несмотря на размещение более 700 гражданских наблюдателей, сотен бронированных транспортных средств для их защиты, а также технологий, чтобы помочь их работе, несмотря на круглосуточную самоотверженность... насилие не прекращается. Люди до сих пор погибают. Воля, необходимая для прекращения этого конфликта, явно не прослеживается,"– сказал он.
В то же время, отвечая на вопрос о том, верит ли он, что Россия не принимает непосредственное участие в конфликте на Донбассе, Хуг объяснил, что наблюдатели видели организованные колонны техники, которая пересекала неконтролируемые участки российско-украинской границы.
"Мы также общались с людьми, которые утверждали, что они являются частью российских регулярных войск, воюющих на ротационной основе. Мы также видели следы от тяжелого вооружения, которые вели к границе с Российской Федерацией. Все эти факты освещены в наших ежедневных отчетах", – заявил заместитель главы миссии ОБСЕ.
Напомним, ранее первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что представители его организации не увидели прямых доказательств вмешательства России в ситуацию на Востоке Украины. Высказывание вызвало резкую реакцию украинских политиков.
Впоследствии, издание Foreign Policy, сообщило, что информация об отсутствии доказательств присутствия России в зоне боевых действий на Донбассе из интервью Александра Хуга не передает его его мысли.
Вы сейчас просматриваете новость "Хуг рассказал, почему до сих пор не прекращен вооруженный конфликт на Донбассе". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"