Инфекционисты Донбасса продолжают получать помощь от Фонда Рината Ахметова

Больницы второго звена в Донецкой области готовятся принимать зараженных коронавирусной инфекцией. С начала пандемии более 1100 человек в регионе заразились COVID-19 .

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Славянская районная больница в Николаевке пережила обстрелы в 2014 году и выстояла. Как теперь она борется с новой угрозой – узнавали корреспонденты "Сегодня".

За 29 лет работы в инфекционном отделении медсестра Оксана Заиченко ни разу не пожалела о своем выборе.

"Любить свою профессию надо. Это однозначно. Сострадание, добродушие – вот это должно присутствовать в твоей профессии. Тогда у тебя всё получится", – делится секретом медсестра инфекционного отделения Славянской районной больницы Оксана Заиченко.

Даже во время эпидемии Оксана с коллегами не воспринимала COVID-19 как что-то необычное. Очередной вирус диктует соблюдение правил безопасности. А это для инфекционистов – первоочередной вопрос.

"Все относились к этому спокойно. Одевали защитные костюмы, если вдруг кто-то поступал с подозрением на обследование, и работали дальше", – рассказывает Оксана.

Больницы второго звена пока только тестируют пациентов с подозрением на COVID-19. Если обнаруживают, отправляют в Константиновку. В случае переполнения больниц первого звена, алгоритм по работе с зараженными коронавирусной инфекцией отработан, уверяет Оксана Заиченко.

"В зависимости от заболевания, с чем лежит у меня больной. Если это коронавирусный больной – значит, я должна работать в защитном комбинезоне, в экране или в очках, в респираторе. Если это обычный больной, к примеру, с ангиной – обычная форма: шапочка, маска, перчатки, халат. Любая манипуляция выполняется в хирургическом халате, там где ты полностью закрыт и защищен", – объясняет медсестра.

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Одежда для повседневной работы не менее важна. Славянская районная больница получила специальные костюмы от Фонда Рината Ахметова, который с первых дней пандемии помогает медучреждениям Украины.

"Мы вручаем от имени основателя Фонда Рината Ахметова медицинскую одежду, которая изготовлена ​​по специальному заказу. По мере изготовления все будет доставляться и вручаться медицинским сотрудникам", – заявляет представитель SCM Александр Вишняков.

"Это очень хорошая помощь. потому что форма всегда нужна нам. И, тем более, если это хорошая форма, это очень даже приятно. Выражаю сердечную благодарность Фонду Рината Ахметова за оказанную помощь и поддержку", – говорит медсестра инфекционного отделения Славянской районной больницы Оксана Заиченко.

Также больница получила современные аппараты искусственной вентиляции легких. В целом Фонд закупил 200 таких аппаратов и выдает опорным медучреждениям. "Ринат Ахметов – спасение жизней" – это масштабный проект, направленный на борьбу с COVID-19 в Украине.

"Есть и другие заболевания, очень тяжелые. Такая помощь способствует развитию здравоохранения. Мы очень благодарны Фонду Рината Ахметова за такое внимание. Мы очень благодарны непосредственно Ринату Леонидовичу за такое внимание к нашей громаде", – заявила городской голова Николаевки Елена Цыкунова.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что государственные больницы Украины продолжают получать помощь от Фонда Рината Ахметова.

Также мы писали, что Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине, что является беспрецедентной помощью в масштабах страны.

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