"Ищем врачей в соцсетях": как выживают жители Донецка

Жители оккупированного города боятся российских лекарств и вызывать "скорую" к старикам

Фото: Сегодня

"Ищем врачей в соцсетях": как выживают жители Донецка Станислав Донец //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/618/b96/5c4618b96ff6d.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/618/b96/5c4618b96ff6d.jpg 2019-01-22T08:09:00+02:00 Донбасс Жители оккупированного города боятся российских лекарств и вызывать "скорую" к старикам

Вместе с сезоном простуд и гриппа на Донбассе с новой силой забили тревогу жители, считающие ситуацию с медициной на оккупированных территориях критической. Повальный отток специалистов, дорогостоящее лечение, отсутствие медикаментов поставило мирных жителей на грань выживания.

"Даже за деньги не всегда получается вылечиться. Нам говорят, что медицина в "ДНР" бесплатна, но на деле нам пишут метровые списки лекарств, которые надо купить, мы платим врачам за операции — и все равно часто эффекта нет. Очень часто слышу жалобы от друзей и знакомых, что отдали 10-20 тысяч рублей (до 8,5 тыс. грн) — а толку ноль, операция не дает результата. При этом часто врачи говорят, что виной тому наш постоянный стресс, — рассказала жительница Донецка Людмила Соколова. — В итоге мы ищем докторов по рекомендациям в соцсетях, обмениваемся телефонами, платим им за посещение по 100-200 рублей".

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В больницах не хватает персонала — медсестры на вес золота, но при зарплате в 5000-6000 рублей (2016-2527 грн) идти на такую работу мало кто хочет. И врачи, и медсестры часто работают на 1,5-2 ставки по сутки-двое, соответственно качество их лечения оставляет желать лучшего.

"Прописывают антибиотики в самом начале ОРВИ и сиропы от кашля в разгар обструктивного бронхита. Иногда аптекари дают советы по лечению лучше, чем некоторые врачи, особенно те, кому в карман положили "спасибо" в пухлом конверте. Нет, специалистов в Донецке хватает, не все уехали, оставшиеся твердят о клятве врача, и мы им благодарны — если бы не было никого, было бы совсем плохо", — утверждает дончанин Максим Лагун.

Нельзя сказать, что аптеки пустуют, но далеко не все продаваемые там лекарства полезны и эффективны. Сами врачи с тревогой говорят о всплеске аллергических реакций у пациентов на ранее безобидные препараты. Связано это с тем, что в Донецк зачастую попадают лекарства-пустышки или подделки, вызывающие все различные эффекты, кроме оздоровительного.

"Именно поэтому мы не вакцинируемся от гриппа, хотя раньше делали это обязательно. Нам просто страшно, что там, в той вакцине? Стоит она 1500-1700 рублей (631-716 грн), но я не поручусь за условия хранения", — утверждает мама донецкого школьника Аглая Симоненко.

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АВТОР: Станислав Донец Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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