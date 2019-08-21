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Истории страха и преодоления: совместный спецпроект Фонда Рината Ахметова и сайта "Сегодня"

21 августа, 09:57

Героем первого ролика стал Денис Иванюк из семьи переселенцев. В родном городе Алмазная Луганской области остался его любимый дедушка

/ Фото: fdu.org.ua

Фонд Рината Ахметова и сайт "Сегодня" начинают совместный спецпроект "Донбасс и Мирные. Дети". Это серия видеомонологов живущих по обе стороны линии соприкосновения ребят о пережитом во время вооруженного конфликта на востоке Украины. Это короткие исповеди о в одночасье рухнувшем привычном укладе жизни, о потере друзей, близких и родного дома. За детскими историями страха, ужаса и преодоления – трагедия всего Донбасса. И в то же время – напоминание всем людям о том, как важно беречь мир.

Героем первого ролика стал Денис Иванюк из семьи переселенцев. В родном городе Алмазная Луганской области остался его любимый дедушка.

"Недавно он купил и передал мне удочку в подарок. Я скучаю по нему и надеюсь как можно скорее вернуться домой, сходить с дедом на рыбалку, поиграть с друзьями", – признается Денис.

Парень пережил огромную психологическую травму из-за вооруженных действий. Его рассказ наполнен болью воспоминаний о взрывах, едва не погибшей сестре и надеждой на будущее. Предлагаем вашему вниманию историю Дениса:

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видео фонд Рината Ахметова Донбасс и Мирные. Дети

Источник: Сегодня

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