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К Пасхе должно состояться освобождение украинских пленных

10 апреля, 22:05

Сергей Пономаренко

Об этом в эксклюзивном интервью «Сегодня» сообщил вице-премьер Алексей Резников

К Пасхе должно состояться освобождение украинских пленных.Об этом в эксклюзивном интервью "Сегодня" сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Ни имена пленников, ни количества людей, которые будут освобождены, сейчас не озвучивают – из соображений безопасности. В то же время известно, что в числе освобожденных будут как военные, так и гражданские лица. Им окажут медицинскую помощь. Кроме того, в связи с требованиями общенационального карантина, всех освобожденных отправят на обязательную двухнедельную обсервацию.

"Определено место обсервации украинских пленников. Им будет оказана медицинская помощью. Они пройдут медосмотр. С ними будут врачи. Освобожденным передадут одежду, средства связи, чтобы они общались с родными. Если врачи подтвердят, что они не являются больными, они будут протестированы и вернутся в свои дома", – рассказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Сегодня" писали о том, что, по данным президента Украины Владимира Зеленского, в плену боевиков на Донбассе остаются более 200 украинцев.

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Президент отметил, что тенденцию к взаимному освобождению пленников следует продолжать ради освобождения по формуле "всех на всех".

Ранее президент рассказал о переговорах в Минске по освобождению пленных украинцев.

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Донбасс освобождение пленные обмен пленными эксклюзив Алексей Резников

Источник: Сегодня

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