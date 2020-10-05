Коронавирус в ВСУ: за сутки резко упало число выявленных случаев

На изоляции находятся несколько сотен военнослужащих

В рядах Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, 4 октября, зафиксировали 19 новых случаев коронавируса. Всего в стране болеют COVID-19 721 военнослужащих.

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Как сообщает командование Медицинских сил ВСУ, за все время эпидемии в ВСУ выздоровели 2484 человека, летальных случаев – 10. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 538 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 188 человек.

Сообщается, что три человека из числа новых заболевших находятся в медучреждениях, на лечении дома под наблюдением медицинской службы – 16 человек.

Ранее мы сообщали, что в рядах ВСУ зафиксировали еще одну смерть от COVID-19. Инфекция унесла жизнь работника ВСУ из Хмельницкой области.

Также напомним, у главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака диагностировали коронавирус.

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Сообщается, что Хомчак отправился на самоизоляцию сразу же после позитивного ПЦР-теста. Он находится в удовлетворительном состоянии.

Также мы писали, когда вакцина против коронавируса появится в Украине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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