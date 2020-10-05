Українська
$ 28,34
33,23
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Коронавирус в ВСУ: за сутки резко упало число выявленных случаев

5 октября, 15:35

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

На изоляции находятся несколько сотен военнослужащих

В рядах Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, 4 октября, зафиксировали 19 новых случаев коронавируса. Всего в стране болеют COVID-19 721 военнослужащих.

Реклама

Как сообщает командование Медицинских сил ВСУ, за все время эпидемии в ВСУ выздоровели 2484 человека, летальных случаев – 10. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 538 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 188 человек.

Сообщается, что три человека из числа новых заболевших находятся в медучреждениях, на лечении дома под наблюдением медицинской службы – 16 человек.

Ранее мы сообщали, что в рядах ВСУ зафиксировали еще одну смерть от COVID-19. Инфекция унесла жизнь работника ВСУ из Хмельницкой области.

В тренде
В Полтаве отказались ужесточать карантин: людей призывают обращаться в суд из-за проверок

Также напомним, у главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака диагностировали коронавирус.

Реклама

Сообщается, что Хомчак отправился на самоизоляцию сразу же после позитивного ПЦР-теста. Он находится в удовлетворительном состоянии.

Также мы писали, когда вакцина против коронавируса появится в Украине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

армия Донбасс статистика ВСУ инфекция заражение коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ночь в огне. Как горит Донбасс – фото и видео
Ночь в огне. Как горит Донбасс – фото и видеоДонбасс
На Донбассе подорвался российский офицер
На Донбассе подорвался российский офицерДонбасс
Огонь вплотную подошел к Северодонецку: жители готовятся к эвакуации (видео)
Огонь вплотную подошел к Северодонецку: жители готовятся к эвакуации (видео)Донбасс
Похолодание, ливни и град: украинцев предупредили об ухудшении погоды
Похолодание, ливни и град: украинцев предупредили об ухудшении погодыУкраина
На Донбассе ВСУ понесли новые потери: военные сообщили, что произошло
На Донбассе ВСУ понесли новые потери: военные сообщили, что произошлоДонбасс
Двухлетний мальчик, которого покусала собака на Донбассе, умер в реанимации
Двухлетний мальчик, которого покусала собака на Донбассе, умер в реанимацииДнепр

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять